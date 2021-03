Superliga-grundspil afgjort: FCN booker sidste plads i top-6

Sidste runde i Superligaen betød, at der nu er kommet et overblik over mesterskabsspillet og nedrykningsspillet. Du kan få overblikket her

Søndag aften blev 22. og sidste runde spillet i Superligaens grundspil.

Forinden var Brøndby allerede sikret førstepladsen, og bag dem var yderligere tre klubber klar til mesterskabsspillet.

Men de sidste to pladser blev der kæmpet for - og der skete da også rokeringer til allersidst.

Således blev AaB og SønderjyskE de helt store tabere, da de begge tabte.

Artiklen fortsætter under videoen

Anderledes positivt var det for FC Nordsjælland, der blev de helt store vindere.

En 2-1-sejr over SønderjyskE sørgede for, at de to klubber byttede plads, så det blev sjællænderne, der skal spille om medaljer, mens sønderjyderne nu må forsøge at vinde Kvalifikationsspillet og få en chance for at gå i Europa Conference League.

AaB kunne have lukreret på det resultat, men formåede ikke at profitere af det, da de tabte 2-0 til OB.

Få overblikket her:



Mesterskabsspil Superligaens mesterskabsspil afgør i sagens natur, hvem der skal være dansk mester 2020/21. Det er Grundspillets seks bedste hold, der skal udkæmpe den kamp. Der skal spilles ti runder, hvor alle møder alle to gange - ude og hjemme. Placering Mål Point 1. Brøndby +16 45 2. FCM +15 43 3. AGF +13 38 4. FCK +4 35 5. Randers +10 32 6. FCN +5 29

Danmark har i alt fem pladser i europæiske turneringer i næste sæson. Guld- og sølvvinder går til Champions League, mens pokalvinderen går til Europa League. Derudover er der to hold, der går til den nystiftede Europa Conference League - den dårligst placerede af dem skal spille om pladsen mod vinderen af Kvalifikationsspillet.