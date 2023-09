Superliga-gyser endte uden vinder

FC Midtjylland og AGF spillede søndag aften 1-1 i Herning efter et tæt drama

Det lignede længe en hjemmesejr, men en sen scoring af Tobias Bech sikrede mandag aften AGF et enkelt point, da holdet spillede 1-1 på udebane mod FC Midtjylland i en fysisk affære.

FCM-debutanten Ola Brynhildsen åbnede med en scoring i en fysisk spillet første halvleg, da nordmanden udnyttede en kæmpe opspilsfejl af AGF-keeper Bradley Peacock-Farrel til nemt at komme på tavlen.

Det lignede længe, at Brynhildsen skulle blive matchvinder i sin debut, men efter 82 minutter headede indskiftede Tobias Bech udligningen i målet til slutresultatet 1-1.

Resultatet betyder, at FCM er uden sejr i Superligaen i tre kampe i træk, mens AGF er ubesejret i fem kampe på stribe. AGF og FCM går ind til den kommende landsholdspause på henholdsvis femte- og sjettepladsen.

Begge hold åbnede kampen med stor tænding og knap så meget farlighed. Der blev kæmpet hårdt om hver bold.

Som kampen skred frem, begyndte gæsternes spil at flyde mere, og selv om de store chancer udeblev, var AGF begyndt at have en lille overtag.

Det skulle dog hurtigt ændre sig, da FCM efter 26 minutter kom først på tavlen.

Bradley Peacock-Farrell i AGF-målet serverede bolden lige i fødderne på Midtjylland-backen André Rømer, og to afleveringer og et par sekunder senere lagde den norske debutant Ola Brynhildsen nemt 1-0-målet i kassen.

Fem minutter efter pausen var gæsterne tæt på en vild udligning, da AGF-spidsen Patrick Mortensen fra 30 meter hakkede bolden på undersiden af overliggeren bag en prisgivet Jonas Lössl i værternes mål.

Generelt var der kommet mere gang i kampen i anden halvleg, og begge mandskaber havde mere held med at sætte den sidste aflevering korrekt.

Efter 62 minutter fik Brynhildsen igen netmaskerne til at blafre, men efter et længerevarende VAR-tjek blev målet annulleret for offside.

20 minutter senere var det i stedet gæsterne, der kunne bryde ud i jubel, da indskiftede Tobias Bech hoppede højt og stangede udligningen i mål.