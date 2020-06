Superliga-hold kan blive trukket fra playoff: Uheldigt

Hans Jørgen Haysen skulle lige tjekke efter, om det nu også kunne passe, men den var god nok. Hvis SønderjyskE vinder pokalfinalen, bliver holdet trukket ud af Europa League-playoff, såfremt det spiller sig i den position. Dermed mister det også muligheden for at slutte på syvendepladsen og modtage de ekstra tv-penge, det udløser.

Det scenarie kunne tipsbladet.dk beskrive tidligere torsdag. Og de udsigter imponerer ikke Haysen.

- Det ser vi på som et rigtig, rigtig uheldigt scenarie. Jeg kan godt se, at man ikke kan få to Europa League-pladser, men at man ikke får mulighed for at ende så højt i tabellen som muligt, det er godt nok en meget uheldig situation. Den håber jeg, der bliver kigget på, siger sportschefen til tipsbladet.dk.

Vi tager den lige helt fra begyndelsen:

Hvis SønderjyskE slutter på første- eller andenpladsen i pulje 1 i gruppespillet, giver det adgang til Europa League-playoff. Den endelige vinder derfra træder ind i første runde af Europa League-kvalifikationen i næste sæson.

Vinderen af pokalfinalen træder dog ind i tredje runde af kvalifikationen. Så hvis SønderjyskE vinder finalen mod AaB på onsdag, får holdet dén europæiske plads og bliver samtidig trukket ud af Superligaens Europa League-playoff.

I stedet får det hold, som SønderjyskE skulle have mødt, en frirunde.

Europa League-playoff bliver dog også brugt til at afgøre placeringer fra syvende- til tiendepladsen. Bliver SønderjyskE trukket fra playoffspillet, mister holdet altså chancen for at spille sig til en syvendeplads.

I stedet slutter det på niende- eller tiendepladsen. Der er omkring en millioner kroner i forskel i tv-penge på at blive nummer syv og ti. Dertil kommer nogle ekstra bonusser for at vinde kampe og for at blive vist på tv.

Over en million kroner

De potentielle ekstra indtægter er Hans Jørgen Haysen ked af at gå glip af, hvis det kommer så vidt. Især i denne sæson, hvor coronakrisen har gjort et stort indhug i alle klubbers økonomi.

-Det kommer til at være et syvcifret beløb. Hvor meget syvcifret det bliver, ved jeg ikke. Men om det var seks- eller måske endda femcifret, så har alt sin berettigelse. Ikke mindst i den her sæson, hvor vi alle jagter tab på forskellige indtægter. Det har uhyggeligt meget at sige, lyder det fra Haysen.

SønderjyskE har dog delvist sig selv at takke. Reglerne og strukturen er vedtaget i Divisionsforeningen, hvor alle klubberne er repræsenteret. Vilkårene har altså været kendt hele vejen igennem.

Derudover er situationen i forhold til SønderjyskE's placeringer og tv-penge særligt markant i denne sæson på grund af coronavirussen.

Den har nemlig forpurret de sædvanlige datoplaner. Normalt ville pokalfinalen ligge, så SønderjyskE eller andre ville blive trukket ud af Superligaen én runde senere og altså kun miste kampen om syvende- eller ottendepladsen.

Haysen medgiver da også, at ingen kunne have forudset coronavirussens konsekvenser, og at klubberne selv har vedtaget de regler, der dikterer udviklingen.

-Det, jeg appellerer til, er, at man får kigget på det fremover, siger han.

Det tyder også på, at problemet løser bliver løst til næste sæson. Da bliver Superligaen skåret ned til 12 hold, og de nederste seks bliver ikke delt op i to puljer, som skal spille Europa League-playoff. I stedet skal nummer syv møde et hold fra mesterskabsspillet om Danmarks sidste Europa League-plads.

Kæmpe forskrækkelse for stjernen

Se også: Gigantisk dansk triumf: Slår Barcelona

Juvelerne du overser