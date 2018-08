Superliga-klub afvist af Liverpool - bliver hos Klopp

Efter salget af serbiske Alexander Jovanovic til Huesca er AGF reduceret på målmandsposten, hvor spanske Oscar Whalley og 17-årige Daniel Gadegaard skal kæmpe om pladsen.

Og derfor er aarhusianerne på jagt efter en tilføjelse til målet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har AGF i den sammenhæng spurgt den engelske storklub Liverpool om at leje den 19-årige målmand Kamil Grabara.



Polakken, der kunnet havde set frem til at bytte holdkammeraterne Sadio Mane, Mohammed Salah og Roberto Firmino ud med Mustafa Amin, Jens Stage og Mustapha Bundu, lader dog ikke til at komme til Aarhus.

For AGF har fået et nej af Liverpool, der ikke ønsker at slippe målmanden lige nu.



Grabara har været inde omkring Jürgen Klopps førstehold i opstarten forud for denne sæson, hvor han blandt andet vogtede buret i 4-1-sejren over Manchester United.

Liverpool har ellers rokeret heftigt på målmandspositionen, hvor brasilianske Alisson er hentet ind for en rekordsum, mens Loris Karius er udlejet til Besiktas. Alt imens har englænderne netop forlænget kontrakten med den unge irske keeper Caoimhin Kelleher, mens Grabaras position i kabalen indtil videre er ukendt.



Ekstra Bladet kunne tidligere på ugen fortælle, at AGF har scoret omkring en million euro på salget af Alexander Jovanovic.



Kamil Grabara har været i Liverpool siden 2016, hvor han blev hentet til fra Ruch Chorzow.

Se også: Kadrii tilbage i OB: Her er prisen

Nu er det officielt: Kæmpe nedtur for knæskadet Rønnow

Gigantisk Superliga-handel: Topklub henter stjerne for 60 millioner