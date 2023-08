Superliga-klub beklager over for tidligere spiller: - Det er uheldigt

Ryan Johnson Laursen og hustruen Emilie Thalsgaard føler, at OB har overtrådt deres grænse, efter at klubben har lanceret en støttetrøje, der ligner en trøje, de tidligere har designet. OB har beklaget

Da den tidligere OB-profil Ryan Johnson Laursen drog til Superliga-fodbold på Odense Stadion søndag aften sammen med sin hustru, Emilie Thalsgaard, var humøret godt, himlen skyfri, og øllene kolde.

Men pludselig stivnede smilene.

Udsigten til en spændende kamp mod AGF blev erstattet af tørre miner og det, der kan betegnes som lidt af en øv-følelse.

I hvert fald hvis man spørger dem.

Parret har kastet sig ud i et fælles foretagende og åbnet cafeen Hey Lola beliggende på Odense Havn, ligesom de designer og sælger T-shirts, der relaterer sig til det lille spisested.

Blandt andet en hvid en af slagsen med blå påskrift og en lille sol på ryggen.

Føler sig kopieret

Et design, parret mener, OB har ladet sig inspirere lidt for meget af i forbindelse med klubbens nye fan-T-shirt, man for tre dage siden lancerede sammen med Red Barnet.

Annonce:

Det var en frustration, Emilie Thalsgaard først berettede om på Instagram. Nu uddyber den tidligere OB-back, der spillede seks sæsoner for fynboerne, over for Ekstra Bladet.

- Vi har lavet noget merchandise til cafeen, som Emilie har brugt lang tid på at designe og sætte i produktion. For mere end en måned siden lavede vi så den her trøje, og nu er den udsolgt.

- Søndag inviterede vi OB-fangrupperinger til prematch nede på Hey Lola og drog sammen mod kampen på stadion senere på aftenen.

- Vi sad og hyggede os og tænkte 'fedt, mand - der er en, der har vores trøje på', indtil vi så indså, at det var den trøje, OB havde lavet sammen med Red Barnet.

- Der kunne vi godt mærke, at noget var galt. Det ærgerlige i sagen er, at Hey Lola ligger i OB's baghave, og så er der en forbindelse mellem jeg og OB.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

- Føler I, at OB har kopieret jeres design?

Annonce:

- Det er måske en lille sag, men i det store hele mener jeg, at det er en sag, hvor de store har lånt fra de små uden at spørge om lov, siger Ryan Johnson Laursen.

Han fortæller, at han allerede har været i kontakt med OB og modtaget en undskyldning.

Se de to designs i opslaget ovenfor.

Uheldigt

Sagen hænger sådan sammen, at OB for nylig har indgået et partnerskab med Red Barnet og på samme tid lavet en T-shirt, hvor solen på ryggen blandt andet minder om solen fra det andet design.

Det er en trøje, hvor overskuddet fra salget går til Red Barnets arbejde mod mistrivsel og ensomhed blandt børn og unge.

Ekstra Bladet har været i kontakt med OB's fungerende pressechef, Nicolai Løvgret, der bekræfter, at de har talt med deres tidligere spiller om sagen og beklaget.

De holder dog fast i, at de ikke har kopieret noget og vil stadig sælge trøjen.

- Vi har haft kontakt med Ryan og beklaget, at det her er blevet til en sag. Vi har ikke haft nogen som helst intention om at kopiere noget.

Annonce:

- Vi har fået en ekstern designer til at designe en trøje, og vi har efterfølgende lanceret den, og så har vi så set i deres opslag, at de mener, at der er et sammenfald. Det er uheldigt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ryan Johnson Laursen spillede i Esbjerg inden skiftet til OB. Foto: Sebastian Buur Gunvald/Ritzau Scanpix

- Det har ikke været vores hensigt at træde på tidligere spillere eller nogen som helst for den sags skyld. Ryan har haft en stor betydning for klubben og husede også søndag et stort arrangement for vores fans inden kampen.

Ensomhed og mistrivsel

- Det har været en proces, der har været i gang for os i lang tid og meningen har blot været at samle ind til kampen mod ensomhed og mistrivsel blandt børn og unge.

Ryan Johnson Laursen kunne fra tribunen se OB spille 1-1 med AGF søndag aften. Han stoppede sin karriere i februar efter 157 Superliga-kampe med fem mål og 17 oplæg til følge.

Ud over OB nåede han at tørne ud for Esbjerg og Sønderjyske.