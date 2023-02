Superliga-klub bekræfter: Han stopper til sommer

Han har været ude af kamptruppen de to første runder i forårssæsonen, og nu bekræfter Randers også, at Tosin Kehinde er færdig i klubben, når kontrakten udløber til sommer.

- Vi er glade for at have fået en afklaring angående Tosin, også selvom vi havde håbet på, at vi kunne blive enige om en ny aftale, siger sportsdirektør Søren Pedersen.

Han løfter desuden sløret for, at man næsten havde solgt offensivspilleren for kort tid siden.

- Det har været et specielt forløb, for vi havde næsten solgt ham for et par uger siden, men så kom jordskælvet i Tyrkiet og satte en stopper for det. Nu ender han så med at smutte transferfrit til sommer i stedet, hvilket selvfølgelig er ærgerligt, men vi synes, at han i sin tid i klubben virkelig har fået sat et aftryk og har haft en stor andel i den succes, vi har haft, siger Søren Pedersen.

Af klubbens hjemmeside fremgår det også, at det er den manglende afklaring om fremtiden, der har holdt ham ude af forårets to første kampe.

- Det er helt op til trænerteamet at beslutte, om de vil bruge hans kvaliteter i den kommende tid. Hvis de vurderer, at de har større chance for at vinde med Tosin på holdet, så synes jeg, at de skal bruge ham. Men det er helt op til dem at vurdere ud fra, hvordan han træner, og hvordan han har det, siger Søren Pedersen.

Tosin Kehinde har indtil videre spillet 115 kampe og scoret ti mål for Randers.

