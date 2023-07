Superliga-klub flygtede fra træningslejr: - Ulækkert og beskidt

Hvidovre IF var ankommet til træningslejren, men forholdene var for ulækre, til at de ville bo der, fortæller klubbens sportschef, Peter Lassen

Det var ikke længe, de blev der.

Tirsdag klokken 13.37 ankom Hvidovre IF til sin træningslejr på Falster, hvor de skal spille Belt Cup, men blot halvanden time senere vendte bus og hold retur mod Vestegnen.

Det fortæller Superliga-klubben på sin Facebook-side, hvor sportschef Peter Lassen forklarer, hvorfor de valgte at tage tilbage til Hvidovre med det samme.

- Det er en mindre skandale. Vi kommer derned og ser det sted, hvor vi skal bo. Jeg mangler simpelthen ord. Der var så ulækkert og beskidt. Mændenes Hjem i Istedgade er ren Hotel Royal i forhold til det dernede. Det var så klamt og ulækkert, siger Peter Lassen.

Hvidovre leverede sensationen og er oppe i Superligaen, men træningslejren blev aflyst for denne gang. Foto: Kenneth Meyer

Han forklarer også, at han inde på værelset ledte efter kameraet, da han var overbevist om, at han var med i skjult kamera. Det var på et såkaldt skolehjem, at spillerne skulle bo.

I stedet vælger klubben at køre derned fra Hvidovre og hjem igen til hver enkelt kamp.

Hvidovre møder tyske S.V. Eichede torsdag, værterne Nykøbing FC lørdag, mens der er placeringskamp søndag.

