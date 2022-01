Superliga-klub handler i Premier League

Superligaklubben Viborg FF har købt den tjekkiske U21-landsholdsspiller Jan Zamburek i Premier League-klubben Brentford.

Det oplyser Viborg på sin hjemmeside.

- Det er en spiller, vi har fulgt længe, og selvom han er ung, så har han allerede fået en del erfaring, og vi glæder os meget til at se ham i den grønne trøje, siger sportschef Jesper Fredberg.

Jan Zamburek, der huserer på den centrale midtbane, får en aftale med Viborg, der gælder frem til 2025.

- Jeg er meget spændt og glad for at være her. Jeg har fået et rigtig godt indtryk af klubben og personerne her, og i min tid i Brentford har jeg lært lidt om dansk fodbold og kultur, så jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang.

- Jeg skal bidrage med min teknik og hårde arbejde. Jeg vil gerne have bolden og sætte mine medspillere op, men er også meget aktiv i presspillet uden bold, så jeg tror, at jeg passer godt ind i stilen her, og det ser jeg frem til at vise, siger han til Viborgs hjemmeside.

Den 20-årige tjekke har spillet 29 kampe for Brentford, men nåede ikke at få debut i Premier League. Han kom til Thomas Franks klub fra Slavia Prag i hjemlandet allerede som 17-årig, og i forrige sæson var han udlejet til Shrewsbury.