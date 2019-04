Superliga-klub har cheftræneren på plads

Selvom det ikke lykkedes AaB at kvalificere sig til mesterskabsslutspillet i Superligaen, er der tilfredshed med cheftræner Jacob Friis' arbejde, siden han overtog tøjlerne fra Morten Wieghorst 26. november.

AaB meddeler således, at Jacob Friis er blevet udstyret med en kontrakt, der gælder frem til 2022. Den oprindelige aftale stod til at udløbe til sommer.

- Aalborg Boldspilklub A/S og cheftræner Jacob Friis har dags dato forlænget samarbejdet til 30. juni 2022, oplyser klubben i en meddelelse til fondsbørsen, og sportsdirektør Allan Gaarde uddyber beslutningen på klubbens hjemmeside.

- Ved Jacob Friis’ tiltræden for fire og en halv måned siden var vi bevidste om, at vi rådede over et af landets største trænertalenter, og siden da har Jacob imponeret os både med sin faglighed og sin mandskabsbehandling, men desværre for os alle manglede der som bekendt et enkelt famøst mål for at placere os i Top 6 og deltage i bronzekampen.



- Overordnet set har vi dog ikke været i tvivl om, at holdet er bragt på rette kurs; samlet set er vores præstationsniveau blevet hævet, ligesom vi er blevet mere angrebsivrige og underholdende at se på, siger Allan Gaarde.

Artiklen fortsætter under billedet...

Allan Gaarde er glad for kontraktforlængelsen. Foto: Casper Dalhoff/Ritzau Scanpix

Jacob Friis blev allerede i december udpeget som permanent cheftræner, men fik altså kun en kontrakt frem til sæsonafslutningen. Han glæder sig selvsagt over den mere permanente aftale.

- Ret hurtigt følte jeg mig afklaret i rollen som cheftræner, og jeg er glad for, at jeg nu endegyldigt er blevet tildelt ansvaret, så jeg udover at have fokus på den forestående kamp også kan arbejde mere langsigtet, hvilket giver både spillertruppen, den øvrige trænerstab og jeg selv nye perspektiver til sammen at udvikle os i den rigtige retning.



- Selvfølgelig var og er vi alle dybt skuffede over at kikse Top 6 på de alleryderste marginaler og tabe en tæt pokalsemifinale, og fodbold er både sort og hvidt og her og nu, og det vigtigste er altid den næste kamp.

- Men jeg har en tro på, at det er det lange seje træk, der skal til for både at udvikle os og skabe resultater, og den del er vi som hold og som klub allerede godt i gang med, mener Jacob Friis.

Tidligere har Jacob Friis i en årrække været træner i AaB's talentafdeling, og siden sommeren 2015 har han været tilknyttet Superliga-holdet som assistent.

Næste opgave for Jacob Friis og AaB er udekampen lørdag eftermiddag mod Vendsyssel FF.

Foto: Henning Bagge/Ritzau Scanpix

