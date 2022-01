Superliga-klub henter dansker i Brentford

Den 20-årige danske Brentford-spiller Mads Bidstrup skifter til FC Nordsjælland, hvor han skal spille på leje i foråret, oplyser begge klubber.

Mads Bidstrup står noteret for spilletid i fire Premier League-kampe i denne sæson, men har ikke bidt sig fast i Thomas Franks startopstilling.

Det har FC Nordsjælland nu udnyttet.

– Mads er en komplet central midtbanespiller med et meget højt niveau og som, på trods af sin unge alder, allerede har prøvet en stor del i fodboldens verden. Mads bringer derfor både kvalitet og erfaring med sig til FC Nordsjælland, og vi forventer, at han vil kunne byde ind fra første dag i vores miljø, lyder det fra sportsdirektør Mikkel Hemmersam.

Hovedpersonen indikerer, at der har været flere klubber om buddet, men i sidste ende valgte han selv at tage hjem til Superligaen og FC Nordsjælland.

- Jeg har ledt målrettet efter det sted, hvor jeg kunne udvikle mig bedst nu og her som fodboldspiller, og jeg har været heldig at have mange muligheder på hånden. Men jeg var ikke i tvivl om, at FCN var den bedste af dem og den helt rigtige for mig, siger han til FC Nordsjællands hjemmeside.

Han har en fortid i FCK's ungdomsafdeling, men blev som helt ung hentet til RB Leipzig. Herfra gik turen til danskerklubben Brentford i sommeren 2020.

Hans kontrakt med London-klubben løber frem til sommeren 2023. Ingen af de to klubber oplyser, om der er en købsoption bygget ind i aftalen.