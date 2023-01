Superliga-klub henter talent i Dortmund

Superligaklubben Lyngby henter islandsk forstærkning inden forårssæsonen, hvor holdet skal slås for sin eksistens i den bedste række.

Lyngby tilknytter den 23-årige islænding Kolbeinn Finnsson på en kontrakt frem til sommeren 2025, skriver Lyngby på sin hjemmeside.

Finnson kommer fra Borussia Dortmund, hvor han siden 2019 har spillet på klubbens andethold.

Lyngbys fodboldchef, Nicas Kjeldsen, mener, at nyerhvervelsen er godt skolet både offensivt og defensivt.

- Han dækker mange forskellige positioner og kan i vores system sagtens dække både venstre back, venstre kant eller være indadgående højre kant, siger Nicas Kjeldsen.

- Han har en rigtig god venstre fod, som vi kan sætte op på flere forskellige måder, hvilket klart har været et plus i forhold til, at vi allerede har en ung, talentfuld venstreback i Gustav Mortensen, som vi prioriterer at have en plads til.

Finnson har tidligere i karrieren været forbi hollandske Groningen og engelske Brentford.

Han er noteret for to A-landskampe for Island, begge i 2019 under Erik Hamrén.

Inden forårssæsonen ligger Lyngby sidst i Superligaen med 13 point op til Brøndby på den lune side af nedrykningsstregen.