Superliga-klub i rekordsalg

Silkeborg har solgt Rasmus Carstensen. Det er et rekordsalg for klubben ifølge Ekstra Bladets oplysninger

Rasmus Carstensens skifte er blevet officielt.

Silkeborg IF bekræfter salget af Rasmus Carstensen. I en fondsbørsmeddelelse skriver selskabet bag fodboldklubben, at betingelserne for salget af forsvarsspilleren nu er opfyldt.

Klubben skriver ikke, hvem de har solgt Carstensen til.

BT var først til at fortælle om et stort belgisk bud på Carstensen. Ekstra Bladet kunne siden afsløre, at den belgiske klub var Genk.

Og torsdag meddelte Silkeborg IF, at de havde accepteret et millionbud på backen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ernst van Norde

Her lød det fra klubben, at de opjusterede deres forventninger til regnskabet for 2022 med 20 millioner kroner.

Prisen på Rasmus Carstensen ligger ifølge Ekstra Bladets oplysninger i omegnen af 22,5 millioner kroner. Det gør ham til et rekordsalg for Silkeborg.

Annonce:

21-årige Carstensen har været igennem hele Silkeborgs talentudviklingssystem, siden han i en alder af 13 kom til klubben fra en samarbejdsklub.

Back-kometen fik sin første professionelle kontrakt i 2019, og blot et år senere sørgede Silkeborg IF på baggrund af hans eksplosive udvikling for at få papir på ny aftale med ham. Den løb oprindeligt til sommeren 2024.

Carstensen har spillet 89 førsteholdskampe for Silkeborg. I disse har han scoret to mål og leveret 24 assists.