Superliga-klub køber ind: Henter anfører

Randers FC har onsdag præsenteret en ny mand til klubbens centrale midtbane.

I 1. divisionsklubben Hobro IK har Randers købt den 26-årige Mikkel 'MP' Pedersen, skriver klubben på sin hjemmeside.

Han har tidligere været i Randers FC som ungdomsspiller.

- I Mikkel får vi en driftssikker tovejsspiller i sin bedste alder. Mikkel kan tage det næste skridt i sin karriere hos os og gå ind og skubbe på konkurrencen om pladserne i Randers FC fra dag et.

- Han kender klubben, folkene omkring holdet og ved, hvad det kræver at være en del af vores setup. Vi glæder os til at se Mikkel i Randers FC-trøjen, siger sportsdirektør Søren Pedersen.

Pedersen står noteret for 174 kampe for Hobro IK, blandt andre under den nuværende Randers-træner, Thomas Thomasberg. Heraf 80 kampe i Superligaen ifølge Randers FC.

- Min tid i Hobro har modnet mig som fodboldspiller. Jeg har spillet mange kampe for Hobro de sidste seks år, og jeg har fået en masse erfaring.

- Jeg har udviklet mig meget de seneste sæsoner, hvor jeg også har været anfører for klubben. Så det er en voksen spiller, der kommer tilbage til Randers og vil bevise sit værd, siger Mikkel Pedersen.

Pedersen og Randers har lavet en treårig aftale.

Klubben har denne sommer solgt sin tidligere profil Vito Hammershøy-Mistrati, der spillede størstedelen af sine kampe på den centrale eller offensive midtbane.