Superliga-klub overrasker med kæmpe ændring

FC Nordsjælland så dagens lys i 2003, hvor det blev den officielle overbygning på Farum BK. Her i midten af teenageårene - 16 år senere - har de valgt at genopfinde sig selv med et nyt logo.

På Twitter har de delt det nye logo med teksten: 'Bold Club. Bold Change', der kan oversættes til 'modig klub, modig forandring.

Nordsjællænderne har dog valgt at beholde tigeren i klubbens logo, men hvor den store kat hidtil har vist sig frem i profil, optræder den nu med ansigtet direkte mod beskueren.

Respect the history. Define the future. pic.twitter.com/gCd9ijkx8m — FC Nordsjælland (@FCNordsjaelland) June 25, 2019

Farverne er dog fortsat rød og gul som hidtil.

Klubben har endnu ikke begrundet ændringen yderligere på deres hjemmeside. Her er det tirsdag aften også fortsat det gamle logo, der pryder siden.