Superliga-klub på indkøb

Onsdag skrev den italienske journalist Lorenzo Lepore, at OB var tæt på at lande en aftale med hollandsk-ghanesiske Leeroy Owusu.

Lørdag bekræfter 3F Superliga-klubben, at den 26-årige højreback er ny mand i klubben.

- Med Leeroy får vi en back, der kan spille i begge sider. Han er en erfaren spiller og i en alder, hvor forventningen er, at han vil spille sin bedste fodbold fra dag ét.

- I løbet af scoutingforløbet lærte jeg ham at kende som en meget professionel spiller, der har et stort ønske om at blive ved med at udvikle sig, både som spiller og som person. Vi glæder os meget til at begynde arbejdet sammen med Leeroy, når den nye sæson starter op igen, lyder det fra fodbolddirektør Björn Wesström til klubbens hjemmeside.

Owusu har en fortid på Ajax' akademi og har desuden repræsenteret klubber som Excelsior, Almere City og De Graafschap.