Superliga-klub præsenterer overskud

Silkeborg IF Invest A/S, der står bag superligaklubben Silkeborg IF, kan præsentere et overskud før skat på 14 millioner kroner for det første halvår af 2023. Det er 5,5 millioner kroner mere end for det første halvår af 2022.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

- Forbedringen i forhold til delårsresultatet i 2022 skyldes transfers af en vis størrelse, hvor salgene af Sebastian Jørgensen og Nicklas Helenius har sat deres aftryk, siger administrerende direktør Kent Madsen i pressemeddelelsen.

Direktøren mener, at regnskabet understreger, at selskabet bag Silkeborg IF er en stærk forretning.

I løbet af det første halvår har selskabet omsat for 63,8 millioner kroner, hvilket er på niveau med første halvår af 2022.

Omsætningen i fodbolddelen af selskabet er dog faldet i forhold til 2022.

- Omsætningen i fodboldsegmentet falder som følge af de sportslige præstationer, da vi sluttede på en 9.-plads i 3F Superligaen kontra bronzesæsonen 2022, siger Kent Madsen.

- Faldet opvejes dog af stigende lejeindtægter i ejendomssegmentet samt en øget omsætning i hotelsegmentet.