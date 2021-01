Superliga-klub sælger straffekongen øjeblikkeligt

Efter 14 dages isnende kulde mellem Elfsborg og Randers FC er der udsigt til tøbrud i dialogen omkring midtbanespilleren André Rømer.

Svenskerne fik i løbet af i går accept fra kronjyderne af et forbedret bud, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger ligger på 4,5 mio. svenske kroner - 3,3 mio. 'rigtige' kr.

Enigheden kommer raskt i hælene af Elfsborgs aftale omkring salg af nordmanden Sivert Nilsen til Waasland-Beveren i Belgien.

Den aftale tvang Elfsborg til at handle hurtigt, hvis de ville have André Rømer selv om transferdeadline i Sverige først er om to måneder. Randers FC insisterede på at sælge inden transfer-deadline mandag for at få tid til at hente en afløser.

Thomas Thomasberg havde fået André Rømer til at blomstre. Foto: Lars Poulsen

Derfor falder salget af André Rømer på plads nu - to uger efter første kontakt i affæren. Der venter den 27-årige straffesparkskonge en fire-årig aftale med Borås-klubben med mindre uventede ting kommer på tværs.

André Rømer har for alvor fået karrieren på skinner efter skiftet til Randers FC, og muligheden i Elfsborg kommer som belønning for en lang periode på et stabilt højt niveau.

Salget giver gode penge i kassen til Randers FC, men det efterlader også kronjyderne med en presbold i bestræbelserne på at finde en afløser.

Der har været dialog med AaB omkring Magnus Christensen, men nordjydernes nytiltrådte cheftræner Martí Cifuentes har givet en del spilletid til Christensen i opstarten, hvilket har ændret udsigterne for spilleren.

Derfor virker en overgang for Magnus Christensen umiddelbart kompliceret.

Randers FC's sportslige ansvarlige, Søren Pedersen, får noget at se til frem mod deadline.