Superliga-klub tæt på salg: - Seriøst!

Randers FC er på jagt efter nye ejere.

Det meddelte superligaklubben torsdag i forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet for 2018/19-sæsonen.

Fredag siger bestyrelsesformanden i den kronjyske klub, Svend Lynge Jørgensen, til BT Sport, at randrusianerne er i kontakt to potentielle købere.

- Inden for de sidste par år har vi løbende og primært fra udlandet fået henvendelser fra nogen, der gerne vil købe en superligaklub.

- Siden sommerferien har vi fået fem konkrete og rimeligt seriøse henvendelser. Af de fem har vi konkluderet, at tre af dem ikke har nogen interesse fra vores side, efter vi havde indledende samtaler med dem, siger Svend Lynge Jørgensen til avisen.

Torsdag sagde bestyrelsesformanden, at Randers må tage til takke med at konkurrere længere nede i tabellen eller i 1. division, hvis ikke det lykkes at finde en investor.

- Vi er parate til at sælge Randers FC helt eller delvist og er i gang med at finde en køber, sagde formanden torsdag.

Den kronjyske fodboldklub endte i sidste sæson på ottendepladsen i Superligaen og havde en omsætning på 60,2 millioner kroner.

Egenkapitalen lyder på 27 millioner kroner efter det seneste underskud på godt fire millioner kroner.

