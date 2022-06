Superliga-klubber i budkrig

Mads Larsen var et af de få lyspunkter i Esbjerg fB i den forgangne sæson, der endte med nedrykning til 2. division.

Det er der naturligvis en lang række klubber, der har bemærket, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger har det udviklet sig til en regulær budkrig om Mads Larsen.

Randers, OB og Viborg har konkret meldt deres interesse i den 20-årige offensive midtbanespiller, ligesom det er blevet til konkrete bud.

- Jeg kan bekræfte, der har været så konkret interesse, at det har været for vores bestyrelse, som har valgt at takke nej. Jeg vil også godt bekræfte, at det har været fra Danmark, siger direktør i Esbjerg fB, Jens Hammer Sørensen, uden at gå nærmere ind i beløbsstørrelser eller klubnavne.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger, så skulle Esbjerg fB have fået pæne bud i omegnen af små tre mio. kr. De bud har bestyrelsen i EfB dog afvist.

I stedet forlanger Esbjerg et sted mellem fire og fem mio. kr. for sin unge anfører. Et beløb, som det er tvivlsomt, at Superliga-klubber vil lægge i en 2. divisionsklub ...

- Jeg kommer ikke til at kommentere på eksakte beløb, men Mads har for nylig forlænget sin aftale med os, så det er klart, at vi ikke kommer til at forære ham væk. Det er vores ønskescenario, at han spiller EfB op i 1. division igen. Ellers skal vi have en rigtig god pris for ham. Det ligger på bestyrelsens bord, siger Jens Hammer Sørensen.

Jens Hammer Sørensen bekræfter helt konkret interesse på Mads Larsen, men p.t. er buddene for lave for EfB. Foto: Ernst van Norde

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger, så ønsker Mads Larsen sig nye udfordringer, da ambitionerne er højere end 2. division, men på grund af den høje værdisætning, så ligger et klubskifte ikke først for.

Mads Larsen forlængede så sent som i januar sin aftale i med Esbjerg fB, så kontrakten nu løber frem til 2025.

Klubber fra Holland og Tyskland tygger p.t. også på, hvor højt et bud, man skal sende mod Esbjerg - hvis nogen.

Mads Larsen indleder træningen med resten af EfB-truppen mandag med den ny cheftræner Lars Vind i spidsen.

