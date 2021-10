Superliga-klubber i fælles front: - Skal have sat en stopper for det

De 12 klubber har givet håndslag på, at de vil gøre en ekstra indsats for at forhindre episoder som dem, vi oplevede i seneste spillerunde

Superliga-klubberne har fået nok af de fans, der bruger kampe til at udøve vold og hærværk.

Sidste weekends derby mellem Brøndby og FC København blev skæmmet af tilskueruroligheder efter kampen, og Viborg-fans fik mandag aften smadret en rude i deres bus, da de var på besøg i Aalborg.

Det var historier, der fyldte meget i medierne, og i samlet flok fordømmer Superliga-klubberne nu vold og hærværk.

- De episoder, vi har set senest, er ikke i orden. Vold og hærværk skal ikke tegne billedet af dansk topfodbold. Nogle - heldigvis få - bøller skal ikke ødelægge den positive indsats og investering, der er lavet i at skabe gode fanoplevelser.

- Det skal være fedt og sjovt at gå til fodbold, og det vil klubberne nu i endnu højere grad sætte fokus på, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, i en pressemeddelelse.

Det gik voldsomt for sig i forbindelse med derbyet mellem Brøndby og FCK. Foto: Kenneth Meyer

De 12 klubber er gået sammen i et initiativ, der skal fremme den gode stemning på stadion.

Klubberne har givet håndslag på, at de vil gøre en ekstra indsats for at forhindre episoder som dem, vi oplevede i seneste spillerunde.

- De årlige Superliga Surveys og politiets statistik viser, at danske fodboldfans er trygge, når de går til fodbold. Den tendens skal fortsætte - og derfor skal vi have sat en stopper for den seneste tids uheldige og voldsomme episoder.

- Klubberne kan og vil ikke finde sig i sådan en opførsel, siger Claus Thomsen.

Ifølge Divisionsforeningen vil kommunikation og dialog være en del af indsatsen, men der åbnes også op for yderligere sikkerhedstiltag og en gennemgang af regelsæt og sanktionsmuligheder.