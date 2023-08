Superliga-klubber lurer på islandsk kæmpe

Et par klubber i Superligaen har vist interesse for Strømgodsets Ari Leifsson

Danmarks bedste fodboldrække kan meget vel blive en islænding rigere.

For mens transfervinduets lukning rykker tættere på, går klubberne også ind i en fase, hvor de skal lukke aftaler med de forstærkninger, de vil gøre sig.

Et navn, der popper op, er Ari Leifsson.

En stor islandsk stopper på 25 år, som til daglig holder til i norske Strømgodset, og hvis næste destination meget vel kan blive en adresse i Danmark.

Ekstra Bladet erfarer fra norske kilder, at et par klubber i Superligaen viser konkret interesse for Leifsson,

Med et halvt år tilbage af sin aftale med nordmændene kan han hentes for billige penge.

Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Til sommer kan han sågar skifte kvit og frit, og det tyder ikke på en kontraktforlængelse, for han skulle selv være klar på at tage et nyt skridt.

Den planlægning er så småt begyndt.

Ari Leifsson har fire A-landskampe for Island på cv'et og været fast mand for Strømgodset denne sæson.