Superliga-klubber modtager mystiske breve

AGF kunne onsdag præsentere fanpost fra deres nye kinesiske superfan Zhang Cheng på twitter.

Han havde i sit brev blandt andet bemærket, at 'de hviie' klarer det rigtigt godt, og Frederik Tingager er grundstenen i aarhusianernes forsvar.

Klubben kunne afslutningsvis i deres tweet fortælle, at superfanen var blevet belønnet med en AGF-plakat med dertilhørende autografer fra heltene.

Vi har fået en dejlig hilsen hele vejen fra Kina AGF-fanen Zhang Cheng sendte et fint brev - blandt andet med en traditionel kinesisk rød kuvert. Så vi har kvitteret med en autograferet sæsonkortplakat den anden vej. Så nu bliver det også hviie jul i Kina #ksdh pic.twitter.com/HJ0rX7BKMh — AGF (@AGFFodbold) December 18, 2019

Til sin overraskelse kunne klubben dog konstatere, at de ikke var alene om Zhang Chengs opmærksomhed.



Patrick da Silva og Johan Absalonsen er to af de mange spillere, som er blevet bemærket af en mystisk kinesisk superfan. Foto: Jens Dresling

'Lidt for god historie'

Reaktionerne væltede ind fra øvrige Superliga-klubber, som ligeledes er faldet i hans smag. Kineseren har bemærket sig, at Silkeborg trods sidstepladsen har 'gjort det rigtigt godt', at mange af Danmarks berømte fodboldspillere kommer fra SønderjyskE, og at Lyngbys Christian Nielsen, der tiltrådte som træner sidste år, er en fantastisk træner med masser af erfaring.

Den kinesiske superfan er ikke alene. Det er faktisk ret normalt med forespørgsler fra det store udland. De er i hvert fald vilde efter at få fat i autografer fra Johan Absalonsen, Mads Albæk og resten af SønderjyskEs spillere.

- Vi modtager jævnligt udenlandske forespørgsler efter autografer. Det er ofte en autografjæger med en lidt for god historie, som er nem at gennemskue, siger SønderjyskE's pressechef, Jacob Ravn.

Der var ingen autografer til den smarte Zhang Cheng hos SønderjyskE, men den ihærdige indsats er ikke gået ubemærket hen.

- Vi må dog give ham her kredit for, at han har været grundig i sin research. Jeg kan se, at de andre klubber har fået samme gennemgang af spillere, så han har da arbejdet lidt for det.

