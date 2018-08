Superliga-klubber risikerer straf: - Vi har noteret episoderne

Der var masser af drama i søndagens Superliga-runde. Både på- og uden for banen.

I hvert fald får Fodboldens Disciplinærinstans nogle ting at tage stilling til i løbet af tirsdagen.

Disciplinærinstansens formand, Jens Hjortskov, oplyser til Ekstra Bladet, at man afventer dommernes indberetning på to sager.

Se også: Tøffe efter 'kæmpe skandale': - De er nødt til at straffe Brøndby-fans

Det drejer sig om Brøndby-fansenes opførsel i kampen mod Vendsyssel FF, da der blev kastet en bold ind på banen mod Emmanuel Ogude, der skulle eksekvere et straffespark.

Se episoden fra Hjørring her:

Derudover overvejes det, om det skal have konsekvenser for SønderjyskE's Marc Pedersen, at han efter nederlaget mod FC København i Parken udtalte sig således til bold.dk:

- Jeg synes, det var et klamt nederlag. Det var ulækkert at komme ind i Parken, være godt med, komme foran, og så sørger nogen for, at det vender.



Hvem er nogen?



- Det vil jeg ikke sige. Nogen havde bestemt sig for, at det skulle være sådan, og så blev det endnu sværere, end det var i forvejen. Når det ene hold får det hele serveret, så er det svært at komme med et modsvar, for det er den eneste, vi ikke kan dække op.



- FCK er svære at slå, når de har overtaget, og de får overtaget, når de får det hele serveret. Og det fik de. I hvert fald så længe, at de var bagud. Jeg har oplevet det før herinde, men ikke så voldsomt som i denne kamp. Det var over grænsen, lød svadaen fra Marc Pedersen til bold.dk, der videre skriver, Sønderjyske-anføreren havde svært ved at skjule, at han henviste til dommer Jakob Kehlet og dennes team.

Der var i det hele taget masser af kontroverser i FCK-SønderjyskE.

Jens Hjortskov slår over for Ekstra Bladet fast, at man først vil tage stilling til de to sager efter dommernes indberetninger og en grundig gennemgang af sagernes aspekter.

- Vi vil som altid gerne have lov til at nærlæse indberetning fra dommeren efter kampen. Hvis der er noget fra den, vi skal tage op, så kigger vi på det. Men når det er sagt, så kan vi jo også tage sager op på eget initiativ, hvis vi mener, der er noget at komme efter, siger Jens Hjortskov og fortsætter.

- Vi har noteret os, at der har været episoder både i Hjørring og i Parken, men vi træffer ikke nogen endelig beslutning før tirsdag eftermiddag.

