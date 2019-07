Superliga-komet tæt på stort skifte - er landet i Italien

Efter en periode, hvor det har set ud til, at man har trådt i vande, så ser det endelig ud til, at Andreas Skov Olsens skifte til den italienske Serie A-klub Bologna kan blive gennemført.



Det understreger blandt andet den italienske transferguru Gianluca Di Marzio på sin hjemmeside



Her disker journalisten tilmed op med et billede af den danske offensivspiller i lufthavnen, hvor han skulle være på vej til at gennemføre skiftet fra FC Nordsjælland.



Som en del af rejsen til Italien har Andreas Skov Olsen blandt andet et lægetjek på menuen, som altså skulle være det sidste, der skal til, inden han kan skrive under på kontrakten med sin formentlig kommende klub.





Prisen lader til at være på omkring 37 millioner kroner, som svarer til fem millioner euro. Dermed laver FCN endnu engang et ganske indbringende salg denne sommer, ligesom man tidligere har gjort med eksempelvis Victor Nelsson.

Andreas Skov Olson say goodbye to all players and Nordsjaelland. pic.twitter.com/S77iFiSkCe — FOOTBALL FANS STUFF (@FFS_Transfer) July 22, 2019

I sidste sæson leverede den 19-årige spiller flere flotte præstationer i FC Nordsjælland-trøjen, og det blev til 22 mål i Superligaen. Derudover spillede han også et fint U21 EM med Danmark i netop Italien denne sommer.

Se også: Drømmeskifte nærmer sig: Ude af sæsonpremieren

Se også: Klar med kassen: Italienere byder på Superliga-komet

Se også: Bejler til dansk stjernefrø: Han er en fantastisk spiller