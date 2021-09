Superliga-kometer stormer frem: Prisen kan fordobles

Det er ikke kun FC Nordsjælland, der kan vise talentvejen i Superligaen.

Talentfabrikken fra Farum har i årevis haft en model, hvor man udvikler talenter og skyder dem af for store millionbeløb.

Det er en forretningsmodel, der er holdbar på sigt.

Danmarks to topklubber – FC København og FC Midtjylland – har taget skridt i samme retning, hvor talenterne først skal spille i Superligaen, inden de bliver solgt for store millionbeløb.

Victor Kristiansen har snart spillet 30 kampe, og han er stadig kun 18 år. Han har taget Superligaen med storm. Foto: Jens Dresling.

Gustav Isaksen har allerede været efterspurgt i flere store udenlandske klubber. Men FC Midtjylland har bevidst valgt at holde på ham, inden han om et par år skal sælges for et stort beløb. Foto: Jens Dresling.

Der er de senere år sket en ungdomsrevolution i de to topklubber, hvor Victor Kristiansen og Gustav Isaksen er de aktuelle og mest markante eksempler på unge talenter, der er stormet ind på den store scene i Superligaen.

Men sådan har det ikke altid været. Billedet har ændret sig drastisk de senere år.

Pierre Emile Højbjerg rejste i en ung alder fra Brøndby. Han nåede lige som flere andre landsholdskammerater aldrig Superligaen, før han rejste ud. Foto: Lars Poulsen.

Landsholdsspillere som Jannik Vestergaard, Andreas Christensen, Joachim Andersen, Pierre Emile Højbjerg, Nicolai Boilesen og Christian Eriksen nåede aldrig Superligaen, før de blev skudt af til udlandet.

Brøndby, FC Midtjylland og OB var de klubber, der gik glip af store summer, fordi spillerne blev lokket tidligt til udlandet.

FC København kan dog ikke se sig fritaget for stadig at sælge spillere i en meget ung alder, inden de når førsteholdet. De seneste eksempler er Silas Andersen, der røg til Inter i sommer. Victor Jensen, der er i Ajax, og Mads Bidstrup, der i en ung alder røg til Leipzig.

Men salget af Mohamed Daramy for 90 millioner kroner illustrerer meget godt billedet på, at det er en stor fordel for klubberne at vente med at sælge spillerne, til de har optrådt på den største hjemlige scene, Superligaen.

Det er ofte her de store udenlandske klubber får set, om talentet er stort nok til en højere sportslig hylde.

Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting mener, at prisen for unge talenter sagtens kan fordobles, hvis de spiller et par sæsoner i Superligaen først. Foto: Ernst van Norde.

- Jeg ser klart, at en klub som FC København har ændret sin strategi. Nu vil man gerne beholde spillerne længere tid.

- Når man gør det, er det også vigtigt, at spillerne får chancen for at vise sig frem. De ting hænger sammen, siger Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

På sigt tror han også, at det er en god forretning at holde lidt længere tid på talenterne.

- I nogle tilfælde kan prisen på spillerne fordobles, vurderer han.

Joachim Andersen, der her jagter Jack Grealish, er den seneste spiller solgt fra FC Midtjyllands akademi, uden at få debut i Superligaen. Foto: Lars Poulsen.

I FC Midtjylland har man ikke solgt en spiller fra klubbens akademi, siden Joachim Andersen blev solgt til Twente i 2013. To år tidligere røg Victor Fischer til Ajax.

Siden har midtjyderne ikke skilt sig af med ét af talenterne, før de har optrådt i Superligaen. Nu er strategien, at talenterne fra klubbens akademi skal spille i omegnen af 100 kampe, før de skydes af til udlandet.

- Den store talentsatsning er tydeligvis vejen at gå også for de store klubber. Danmark har altid været dygtige til at uddanne og udvikle, fordi spillerne er godt skolet, siger Stig Tøfting.

- Når udenlandske klubber skal betale store penge for unge spillere, ser de efter to ting: De skal have fart, og de skal være dygtige én mod én.

Sidste sæson havde FC København den ældste startformation i Superligaen. Den var gennemsnitligt 27 år 123 dage. Den er i år reduceret markant til 25 år og 264 dage.

Snitalderen er ikke faldet med samme takt hos FC Midtjylland, der er gået fra 25 år og 221 dage til et gennemsnit på 25 år og 74 dage.