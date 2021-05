Superliga-oprykker får mastodont som hovedsponsor

Der har stået Mascot midt på trøjerne i Silkeborg i en del år, men fra næste sæson skiftes Mascot ud med Jysk på trøjerne i det midtjyske.

Jysk, der også har navnesponsoratet til stadion i Silkeborg, overtager altså som hovedsponsor, og den aftale løber de næste tre år.

- Vi har i forvejen et rigtig fint samarbejde med Jysk og Lars Larsen Group. Jeg er meget glad for, at det samarbejde nu udvides og at en af de største succeser i dansk erhvervsliv i nyere tid dermed også er hovedsponsor i Silkeborg IF. Jysk er et superstærkt brand, som vi glæder os til at vise frem på de danske fodboldstadions og overfor de mange tv-seere, der følger vores kampe, siger Silkeborgs administrerende direktør Kent Madsen.

Den snart tidligere hovedsponsor takker for ti års samarbejde og fortæller også, at der ikke er nogen sure miner over, at Jysk overtager.

- Det kommer helt naturligt. Alting har sin tid, og Jysk og Jacob Brunsborg ønsker at skrue op for støtten til SIF. Derfor giver det god mening for alle at gøre plads til et større sponsorat. Det er til gavn for klubben, og fra Mascot’s side bidrager vi fortsat med god støtte til klubben gennem tribunesponsoratet, siger Michael Grosbøl, administrerende direktør i Mascot.

For Jysk er det vigtigt at give tilbage til byen, hvor virksomheden for alvor har udviklet sig gennem årene og er blevet et internationalt brand. Sådan lyder det fra Jacob Bruunsborg, der er bestyrelsesformand i Lars Larsen Group.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Silkeborg betyder meget for vores familie. Man kan også sige, at Jysk ligesom jeg selv "voksede op" i Silkeborg, og med hovedsponsoratet kan vi give noget tilbage til byen og dens fodboldklub. Det er jeg ikke i tvivl om, at min far (Lars Larsen, red.) også ville have været glad for, siger Jacob Brunsborg og forklarer.

- Som hovedsponsor er vi selvfølgelig glade for, at Silkeborg IF nu spiller i Superligaen, og jeg håber og forventer, at det vil være tilfældet i mange år fremover. Men alt kan som bekendt ske i fodbold, og det har vi også tænkt ind i kontrakten. Derfor kan jeg allerede nu slå fast, at Silkeborg IF får samme beløb fra JYSK uanset om klubben spiller i Superligaen eller i 1. division, siger Jacob Brunsborg.

SIF sluttede på andenpladsen i 1. division i denne sæson - klubben rykkede op sammen med Viborg, og de to midtjyske klubber erstatter Horsens og Lyngby, der rykker i 1. division.