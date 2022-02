Superliga-profil er flyttet hjem til mor og far

I øjeblikket bor AaBs 27-årige Frederik Børsting under samme tag som sine forældre.

Det fortæller han til Nordjyske.

Den alsidige AaB-spiller solgte sin lejlighed i Aalborg i december, efter den har været til salg i otte måneder.

Derfor må han nu leve med tilværelsen som hjemmeboende søn.

- Lige nu bor jeg hjemme ved mor og far. Den er god nok, og det er selvfølgelig heller ikke så sjovt, siger Frederik Børsting med et grin til følge.

For lidt over en uge siden blev det bekræftet, at Frederik Børsting skifter til den norske klub Brann til sommer.

AaB-spilleren afviser dog, at tilværelsen hos mor og far skyldes, at han er på vej til Norge med det samme.

Søndag skal Frederik Børsting og resten af AaB-mandskabet i aktion mod Silkeborg i 3F Superligaen.

Der er kampstart klokken 14.00, og du kan følge kampen direkte på ekstrabladet.dk.