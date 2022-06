Superliga-profil skifter klub

I weekenden snuppede Viborg FF Danmarks sidste plads i europæisk fodbold i næste sæson med en sejr i playoffkampen mod AaB. Nu har nordjyderne så været på rov hos sin europæiske bøddel.

Den 22-årige hollænder Lars Kramer skifter efter tre sæsoner i domkirkebyen til ligakonkurrenterne på en aftale frem til sommeren 2025. Det oplyser AaB på sin hjemmeside.

Forsvarsspilleren Kramer har været fast mand for Viborg i tre sæsoner med 88 kampe til følge. Han spillede dog ikke weekendens playoffkamp mod sin nye arbejdsgiver.

- Vi har over en længere periode bemærket Lars Kramers gode præstationer og udvikling i Viborg, og vi er glade for, at Lars har fundet det attraktivt at tilslutte sig vores klub, siger AaB-sportschef Inge André Olsen til klubbens hjemmeside.

- Forsvarsmæssigt er Lars nærkampsstærk, hovedspilsstærk og dygtig til at læse spillet, og offensivt har han kompetencer både i det opbyggende spil og som en trussel på standardsituationer, ligesom vi hans unge alder til trods også ser lederegenskaber i ham, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lars Kramer fejrer en scoring på Brøndby stadion. Foto: Lars Poulsen

Spilleren med en fortid på Ajax' berømte ungdomsakademi indleder træningen frem mod den kommende sæson med sine nye holdkammerater 19. juni.

Han håber, at han med skiftet kan komme til at spille med om metal.

- Jeg håber, at jeg med mit forsvarsspil og mine lederegenskaber kan bidrage til at hjælpe holdet frem mod succes i de kommende år, hvor vi gerne vil spille med om medaljerne i 3F Superligaen, siger han til AaB's hjemmeside.

