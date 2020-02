Superliga-profil skifter til storklub

Esbjerg fik en fantastisk indledning på foråret i Superligaen, da FCK fredag blev sendt hjem til hovedstaden med et 1-0-nederlag i bagagen.

Den sejr kom i hus uden Adrien Petre, og nu er den rumænske angriber helt fortid i den vestjyske klub.

Det meddeler Esbjerg mandag i en pressemeddelelse.

Mandag er Superliga-klubben nemlig nået til enighed om en aftale med den rumænske storklub Steaua Bukarest, i dag også kendt som FC FCS

- Adrian er en talentfuld spiller med et stort potentiale, men i det han ikke har haft udsigt til en startplads i foråret, har vi valgt at takke ja til et tilbud fra FCSB, som også inkluderer en videresalgsklausul, forklarer sportschef Jimmi Nagel Jacobsen og fortsætter.

- Vi har været glade for at have Adrian Petre i EfB – vi ønsker ham held og lykke fremover i karrieren.

Adrian Petre skiftede til Esbjerg i 2017, og er noteret for 83 kampe og 29 mål i den blå og hvide trøje.

Klubben indtager i øjeblikket tredjepladsen i den bedste rumænske række, seks point efter førende CFR Cluj.

Se også: Snydt af det danske vejr: Engelsk fan fik lang næse

Se også: Superliga-kamp blev aflyst: Nu er der nyt

Se også: Brøndby-træner raser: - Svinestreg