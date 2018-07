Superliga-profiler i sammenstød: - Ikke første eller sidste gang

De to AGF-spillere Dino Mikanovic og Jakob Ankersen kom op og toppes under torsdagens træning, skriver stiften.dk.

Det gik hedt for sig i mere end en forstand, da AGF-spillerne torsdag stemplede ind til den daglige træning. Her havde de to AGF-profiler Jakob Ankersen og Dino Mikanovic set sig sure på hinanden.

Et skænderi udviklede sig til, at de to spillere stod pande mod pande, inden Mikanovic slog Ankersen. Siden blev de splittet ad.

Sådan beskriver lokalavisen Århus Stiftstidende episoden.

Mikanovic deltog ikke i den resterende del af træningen, men han fik ifølge avisen en snak med Ankersen omkring bataljen efterfølgende.

- Det er varmt, og det er, hvad der sker nogle gange til træning. Det er ikke første og heller ikke sidste gang, det kommer til at ske, så det måtte vi lige påtale, og de har løst det mellem sig herefter, siger David Nielsen til mediet om episoden.

Det er ikke første gang, at Dino Mikanovic viser prøver på sit temperament. Da AGF i marts slog OB på udebane, kom han i fokus, da han hånligt jublede ned mod OB's fans efter kampen. Det blev OB-spillerne sure over, og det udviklede sig til tumult.

AGF har ellers fået en stille start på sæsonen. Det er blevet til to uafgjorte kampe. 0-0 mod de danske mestre fra FC Midtjylland på udebane, mens man i weekenden spillede 1-1 med FC Nordsjælland.

Næste kamp er rivalopgøret mod Vejle.

Se også: Dansk OL-stjerne tvunget til start: Hemmelighed kunne koste kassen

Se også: Dyreste nogensinde: Bayern smadrer transfer-rekord i USA

Se også: Dyreste nogensinde: Bayern smadrer transfer-rekord i USA Se også: Bendtner og makker får helvedes-kritik: - Som at spille med ni mand!