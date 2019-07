Superliga-spiller droppet efter bytur

Det nordjyske fodboldflagskib fra AaB fik en vag start på Superligaen i sidste weekend, da de tabte med 2-0 til oprykkerne fra Lyngby.

Denne weekend spiller de så mod Sønderjyske, men det er uden talentet Wessam Abou Ali i truppen.

Han er nemlig blevet vraget, fordi han var sent ude i Aalborg natteliv dagen før kampen. Et kvalificeret bud kunne være, at destinationen hed Jomfru Ane Gade.

Det blev bekræftet af Allan Gaarde, AaB's sportsdirektør, til Eurosport før kampens start.

- Vi havde fået indikationer på, at Wessam var ude i Aalborg sent i går aftes, og han har ikke levet op til værdier, som vi forventer.

- Jeg ved overhovedet ikke, hvad der er sket – udover at han er set lidt for sent i byen. Det er blevet meget skarpt trukket op inden sæsonen, at det gør man ikke dagen inden kamp, uanset om man drikker sodavand eller ej.

Nogen markant svækkelse af AaB-truppen er det dog næppe, da Ali heller ikke var en del af den i den første kamp.

