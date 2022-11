Superliga-spiller lagt for had: Fik at vide jeg skulle dø

- Jeg fik at vide, at jeg var pinlig, og at jeg skulle dø og ikke spille fodbold mere.

Den slags hadbeskeder har AaB-spilleren Kristoffer Pallesen prøvet at få på de sociale medier efter en fodboldkamp mod Brøndby.

- Når pulsen og promillen hos fodboldfans er høj, får man lige et par kommentarer med på vejen. Det er ved at blive hverdag, at det sker, sukker Pallesen.

Ikke nok med at det gik ud over AaB-spilleren, så gik det dengang også ud over kæresten, som siden blev hustru.

- Det, der var ekstraordinært, var, at de faktisk også begyndte at skrive til min kæreste, at hvordan kunne hun være sammen med sådan en, der filmede, og at jeg ikke var en rigtig mand.

- Jeg kan huske, at det virkelig gjorde indtryk på mig, at det gjorde så ondt på hende, siger backen.

Han overvejede at anmelde det til politiet og droppe de sociale medier, men gjorde ingen af delene.

- Jeg har efterhånden fået et lag teflon på huden, så det glider lidt nemmere af. Men det gjorde stadig ondt, og det gjorde særligt ondt på min kæreste, husker Pallesen.

Han understreger, at han langtfra føler sig som en spiller, der har været mest udsat for hadbeskeder.

Men oplevelserne har været nok til, at han har overvejet at droppe de sociale medier. Det har han dog endnu ikke valgt at gøre.

- I forvejen skærmer jeg mig fra aviser og de frygtelige kommentarspor, som er både på Facebook og Instagram. Men hvis jeg skal skærme mig helt, skal jeg jo købe mig en Nokia 3310.

- Selv hvis jeg sletter alt, hvad der hedder Facebook og Instagram, tror jeg alligevel, at de vil finde vej til mig. Det er også et spørgsmål om, hvor meget man skal skærme sig selv.

- Jeg synes jo også, at det er meget sjovt at følge med i, hvad mine venner og bekendte laver. Prisen er, at man så desværre også er tilgængelig for hadbeskeder, siger han.

Pallesen har ikke anmeldt hadbeskederne til politiet. Han føler, det er lidt op ad bakke.

- Typisk er det fra profiler, hvor det er uigenkendeligt, hvem det skulle være. Det er så nemt at sætte sig bag en skærm og være uidentificerbar og skrive til folk.

- Man kan se, at der sidder et menneske bagved, men man har ingen mulighed for at se, hvem det menneske er. Det er slemt og noget, der fylder mere og mere i fodboldtrupper rundt omkring, siger han.

Pallesen mener, at det skal være nemmere at identificere folk på de sociale medier.

- Det er en fuldstændig gratis omgang at skrive, hvad man vil. Vi skal værne om ytringsfriheden, men det har også en grænse, hvad man kan tillade sig at skrive til folk.

- Det kan godt være, at vi er offentlige personer, fordi vi er sportsudøvere. Men man skal huske, at vi også er almindelige mennesker, som har familier.

- Vi er på de sociale medier for at kunne promovere os positivt og have et ganske almindeligt socialt liv. Det er, som om vi bliver betragtet som robotter og ikke mennesker, siger Pallesen.

