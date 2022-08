Superliga-spiller stopper karrieren som 24-årig

Han blev udråbt som det største forsvarstalent i Brøndby siden Daniel Agger, men allerede som 24-årig må Joel Kabongo lægge støvlerne på hylden.

Det skriver hans nuværende klub Randers FC på sin hjemmeside.

Det er en alvorlig knæskade, der tvinger den 24-årige forsvarsspiller til at opgive karrieren.

- Det er sindssygt hårdt at sige farvel til fodbolden. Jeg er vågnet op hver dag og har håbet på, at det blev bedre, og at jeg ikke skulle gå i seng med smerter. Jeg har virkelig håbet på miraklet, men det er ikke kommet. Jeg bliver nødt til at tænke på mit eget helbred, så jeg kan leve et normalt liv sammen med min familie. Derfor har jeg truffet denne hårde beslutning, fortæller Joel Kabongo.

Kabongo var tæt på det helt store gennembrud i Brøndbys centrale forsvar, da han blev ramt af en alvorlig knæskade i en kamp mod FC Midtjylland i april 2019. Og det er samme højre knæ, som stadig volder problemer.

Joel Kabongo blev båret fra banen med et overrevet korsbånd. Foto: Henning Bagge/Ritzau Scanpix

Han skiftede til Randers FC sidste år, men nåede blot to kampe for klubben. Han stopper med øjeblikkelig virkning, og det ærgrer klubbens sportslige chef, Søren Pedersen.

- Vi er ærgerlige over, at Joel ikke er lykkedes med at komme ovenpå den skade, som han har haft. Det er selvfølgelig allermest synd for Joel selv, fordi det er barskt i så ung en alder ikke at være i stand til at spille fodbold. Selvfølgelig er det også ærgerligt for os, fordi vi havde håbet på, at vi kunne få ham klar og få glæde af det store potentiale, som han har. Men det er allermest synd for Joel, at hans drømme bliver knust, siger han.

Kabongo ved endnu ikke, hvad der venter på den anden side af kridstregerne.

- Nu trækker jeg mig tilbage fra fodbolden, og så skal jeg finde ud af, hvor jeg står henne. Men jeg skal jo nok ud at opleve noget andet end fodbold. Det glæder jeg mig også til. Der skal nok være noget spændende derude, men det bliver specielt for mig, siger Joel Kabongo.

Joel Kabongo nåede 15 Superliga-kampe for Brøndby i sæsonen 2018/2019, hvor det også blev til to kvalifikationskampe til Europa League mod Spartak Subotica og Genk samt en pokalkamp mod Hillerød.

Han står også noteret for fem kampe på det danske U21-landshold.

