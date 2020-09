Superliga-spiller testet positiv

Ekstra Bladet har sikret sig rettighederne til Bodø/Glimts Europa League-møde med AC Milan.Med Ekstra Bladet+ kan du se kampen fra San Siro torsdag aften.

Lyngby-spilleren Emil Kornvig er blevet testet positiv for coronavirus.

Det skriver superligaklubben på sin hjemmeside.

Midtbanespilleren har afleveret en positiv prøve, men har ingen symptomer. Resten af truppen og staben er blevet testet negativ.

Kornvig vil ikke være tilgængelig i den kommende tid som følge af coronasmitten. Desuden skal resten af holdet og staben testes endnu en gang i denne uge.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Lyngbys administrerende direktør, Andreas Byder, hæfter sig ved, at testsystemet virker.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige og kede af det på Kornvigs vegne, men det er selvfølgelig naturligt, at der vil være spillere, der testes positive under pandemien – særligt i en fase som denne, hvor smitten igen er blomstret op i Danmark.

- Vi følger et sæt strikse protokoller hver eneste dag og tager vores forholdsregler i hverdagen. Og nu kan vi også se, at testsystemet virker, og at vi kan fange de få cases, der er, siger han til klubbens hjemmeside.

20-årige Emil Kornvig spillede to kampe i Superligaen og en i pokalturneringen i den forgangne sæson. Han har endnu ikke været på banen i indeværende sæson.

Brøndby var i sidste sæson ramt af to coronatilfælde. I slutningen af juni meddelte klubben, at Simon Hedlund og Samuel Mraz var blevet testet positive for coronavirus.

Også AGF's Mustapha Bundu, der siden blev solgt til belgiske Anderlecht, blev testet positiv for sygdommen.

Tidligere i september meldte Vejle om en positiv coronatest, som Ylber Ramadani afleverede. Han gjorde comeback i søndagens 4-1-sejr over Sønderjyske.

