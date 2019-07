Superliga-stjerner på træk: FCM-bomber på vej til Belgien

U21-landsholdsspilleren Oliver Abildgaard er på ønskelisten i tjekkiske Sparta Prag, der har sendt et konkret bud til det nordjyske.

Den tjekkiske storklub skulle have tilbudt omkring ni mio. kr. (plus mulige bonusser) for midtbanespilleren, men det var ikke nok til at få sportsdirektør Allan Gaard til at takke ja.

AaB værdisætter 23-årige Abildgaard til omkring 13 mio. kr., så der er fortsat et stykke vej for Prag. Hovedpersonen selv har udtrykt ønske om at få lov at skifte.

Sandsynlighed for et salg: Middel