Superliga-stjerner reagerer: - Det er en katastrofe

Hvad siger Superliga-spillerne om homofobi og deres egne erfaringer?

Tipsbladet.dk har spurgt 12 af dem, om de har oplevet homofobi inden for det seneste år, om det sker oftere eller ej, og om de har indberettet det.

Her er, hvad de svarede.

Jens Stage, AGF:

Jens Stage kan ikke umiddelbart huske at være blevet kaldt noget homofobisk. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Det er ikke noget, der står klart i erindringen, og det tror jeg helt sikkert, det ville gøre, hvis det var noget, jeg havde lagt mærke til. Jeg kan selvfølgelig ikke helt afvise, at jeg har haft nogle oplevelser med det, men så tror jeg som sagt bare, jeg ville huske det. Så mit umiddelbare svar er nej.

Jeppe Højbjerg, Esbjerg:

Som målmand, er Jeppe Højbjerg vant til at blive kaldt lidt af hvert, når han tager målspark. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Hvis man sparker målspark, kan man godt høre, de råber: Jeppe Højbjerg er homo, men jeg går ikke så meget op i, hvad folk råber. Jeg tror bare, det er en del af fodbold, at fans vil forsøge at være irriterende. Det er måske ikke så sjovt, hvis man er det, hvis folk råber homo, men jeg kan også godt skelne, hvor begavede de folk er.

- Folk har lov til at have den seksualitet, de vil, så på den måde kan jeg godt forstå, at Fischer reagerer. Det er en dårlig og pinlig måde at forsøge at ramme andre mennesker på. Det skal klubberne og for eksempel OB forsøge at få styr på, siger Højbjerg.

- Jeg ved ikke, om det sker oftere. Jeg tror, der altid har været lidt. I Parken eller på Brøndby Stadion bliver der også råbt, at vi er nogle skide jydesvin.

- Jeg har ikke indberettet det, for jeg har ikke følt mig stødt. Det er en del af det at spille fodbold, at de prøver at lægge pres på én. Hvis de gør det ved at sige, man er homo, lykkes de ikke særlig godt med det med mig.

Jakob Poulsen, FC Midtjylland:

Jakob Poulsen er hverken på de sociale medier eller under kamp blevet udsat for homofobiske tilråb. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Jeg synes ikke, jeg har hørt noget i vores kampe. Det kan også være, jeg ikke kan huske det. Jeg har heller ikke oplevet det på sociale medier.

Victor Nelsson, FC Nordsjælland:

Victor Nelsson, der her er ved at tackle Brøndbys Simon Hedlund, støtter op om Victor Fischer. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Det er er ikke noget, jeg har oplevet. Jeg har oplevet mange andre ord, men ikke noget homofobisk. Jeg har ikke set det med Viktor Fischer, men han er i sin gode ret til at gøre, hvad han har lyst til, for det er ikke i orden, at fans råber sådan noget. Der bliver råbt meget fra fans, så det er nemt bare at være ligeglad, men jeg synes, det er fedt, han sætter noget fokus på det.

Jonas Brix-Damborg, Hobro IK:

Jonas Brix-Damborg, der her hiver Mikkel Rygaard ned, fortæller at ingen i Hobro har været udsat for nogen homofobiske tilråb. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Nej, det mindes jeg ikke at have oplevet, og vi har faktisk talt i klubben om det, men der var ikke nogen, der kunne huske at have oplevet det.

Janus Drachmann, OB:

Janus Drachmann har heller ikke været udsat for homofobiske tilråb fra tilskuerne. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Nej, jeg har aldrig selv hørt noget. Jeg har naturligvis noteret mig det fra i går (søndag, red.), men jeg har ikke selv haft en oplevelse med det.

Erik Marxen, Randers FC:

Erik Marxen er både blevet kaldt svans og bøsse af højtråbende tilskuere. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Jeg har godt selv overvejet lidt efter de her sager, om jeg helt præcist har kunnet pinpointe kampe eller situationer, hvor der er blevet råbt noget homofobisk, men det kan jeg ikke.

- Jeg er i tvivl om, hvorvidt det ikke bliver råbt, eller om jeg bare ikke lægger mærke til det. Det, tror jeg også, er en del af forklaringen. Og så er der måske nogle spillere og klubber, som bliver udsat for nogle mere barske tilråb end i de kampe, jeg spiller i.

- Men jeg er overbevist om, at hvis jeg gransker egne eller mine holdkammeraters sociale medier, kommer der rigeligt med eksempler. Jeg har også oplevet det tidligere i min karriere. Hvis man kommer for tæt på en bande, råber de måske svans eller bøsserøv, det har jeg oplevet.

- Er man langhåret, bliver det også nogle gange associeret med noget tøseagtigt. Det er ikke homofobi, men det minder lidt om det samme.

Marc Pedersen, SønderjyskE:

Marc Pedersen, der her er i hælene på Jonathan Amon, sidestiller homofobiske tilråb med racisme. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Det er ikke noget, jeg selv har hørt. Det, jeg vist hører mest, er, at jeg er en ludersøn. Jeg tror mere, at det er de største profiler fra de største klubber, der bliver udsat for det.

- Men selvfølgelig hører det ingen steder hjemme, for det kan sidestilles med racisme, og det er noget, vi skal til livs

Jacob Schoop, Vejle Boldklub:

Jacob Schoop har ikke bemærket ordlyden af de tilråb som han har modtaget. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

- Jeg synes faktisk ikke, jeg har oplevet det. Det er ikke noget, jeg har lagt mærke til i hvert fald. Selvfølgelig er der nogle tilråb, men om de har været homofobiske, ved jeg ikke.

Kristoffer Pallesen, AaB:

Kristoffer Pallesen, der her ses i duel med Pieros Sotiriou, tror det i højere grad er de højt profilerede spillere, der bliver tilråbt. Foto: René Schütze/Ekstra Bladet

- Jeg har ikke personligt oplevet det, men jeg har hørt sange som, alle fra Aalborg er bøsser. Jeg kan dog ikke lige huske, hvem der sang det, og hvor det blev sunget henne.

- Jeg tror, at det typisk er de højt-profilerede spillere, der prøver det. Det er nok sjældent en højre back, der oplever det.

- Det er lidt underligt, at det på en eller anden måde er blevet accepteret i så mange år. Derfor er det pissefedt, at han tager det op, Viktor Fischer. Det er ikke noget, man bare skal leve med. I min verden er det på linje med racisme.

- Statistisk set løber der nogen rundt i Superligaen, der er homoseksuel, men jeg har også hørt, at der er flere, der falder fra, inden de når det professionelle miljø. Det er en katastrofe, at det er sådan noget, der afgør, om man forfølger sin drøm.

- Jeg er selv blevet kaldt tyk, da jeg løb og varmede op til en kamp i Brønshøj. Det lever jeg med, det var en god gimmick.

Michael Lumb, AC Horsens:

- Ja, ja, er du sindssyg. Lumb er gay, synges der, hver gang vi møder Vendsyssel. Det skete både i Hjørring og på CASA Arena i Horsens. Det er ikke noget, der ryster mig - jeg har tre børn og en kvindelig kæreste, men jeg synes, det er under al kritik, at bøsse er et skældsord i 2019, og jeg er glad for, de sætter fokus på det.

- Det er hverken blevet værre eller bedre. Det er noget, der er der, og jeg tror, det bliver svært at rydde helt ud. Desværre.

- Jeg har aldrig selv gjort noget ved det. Jeg griner sådan set bare af det. Mine holdkammerater har spurgt mig, hvorfor de i Vendsyssel har så meget imod mig, og jeg ved det ikke. Jeg har som sagt haft en kæreste i seks år og har tre børn. Jeg ved, at pressechefen her i AC Horsens er blevet gjort bekendt med det i begge tilfælde med Vendsyssel, men jeg har ikke selv taget mig af det.

Har 260 kilometer til træning: Mød Superligaens superpendler

'Bøsserøv' har fået nok: - Der skal gøres noget

Se også: Tidligere Brøndby-spiller anklager storklub for matchfixing

Se også: Intet perspektiv for Dolberg: - Han skal væk