Superliga-træner med hård dom: - Der kom vi ned på jorden igen

Hobro-træner Allan Kuhn var både ærgerlig og frustreret, da han satte ord på 3-0-nederlaget på udebane til Randers.

Gæsternes angriber Djiby Fall havde en par gevaldigt store chancer, som burde være blevet kvitteret med en scoring eller to, men i stedet endte mandskabet fra Mariagerfjord med et bittert nederlag til lokalrivalerne.

- Vi kan stå her og snakke til juleaften, men vi tabte 3-0, og det føles meget frustrerende, indledte Allan Kuhn.

- De første 42 minutter var vi bedre end dem. Men der er to situationer, som ændrer kampens udfald. Randers-spillerne kommer derfor ned i omklædningsrummet med en god fornemmelse modsat os. Og det er bare ikke godt nok, hvis vi skal være ærlige.

Hobro har nu lukket hele 15 mål ind i Superligaens seks opgør, og ligger i øjeblikket i bunden af tabellen med fire point.

- Vi skal være langt mere kyniske, når der opstår farlige situationer, som kan give målchancer til de andre. Specielt ved 2-0-målet får Emil Riis lov til at spadsere rundt, inden han sparker. Det var slet ikke godt nok. Og der kom vi godt nok ned på jorden igen på en måde, som jeg slet ikke havde forventet, fortsatte Kuhn, der ellers i sidste weekend kunne se sit mandskab banke OB 3-2.

- Vi indkasserer både mål på langskud, standardsituationer og indlæg, så der er ikke tvivl om, hvad vi skal hjem og arbejde på. Det er meget frustrerende som træner, at vi er landet på femten mål imod os i seks kampe set ud fra, hvor lidt skud vores modstandere egentlig har haft på mål. Men der er helt klart noget, vi skal arbejde med, for det er for let at score på os, måtte Hobro-træneren indrømme, der trods alt roste blandt andre anfører Jonas Brix-Damborg og Rasmus Minor Petersen for deres arbejdsindsats og for at gå forrest i duellerne på banen.

