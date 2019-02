Superliga-træner raser: - Jeg er pissetræt af det!

Randers FC tabte for anden weekend efter at have fået en mand vist ud. Søndag aften var det anfører Erik Marxen, der blev vist ud, efter at han modtog sin anden advarsel for en tackling på Simon Hedlund i feltet.

Cheftræner Thomas Thomasberg var efter kampen kraftigt uenig i dommer Jakob Kehlets kendelse.

- Jeg er pissetræt af, at endnu en afgørende kendelse ikke går vores vej. I vores første kamp mod Brøndby skulle de også have haft et rødt kort, og vi blev snydt for et straffe.

- Udvisningen til Marxen er selvfølgelig en fejlkendelse, og længere er den ikke, siger Thomas Thomasberg til Ekstra Bladet efter nederlaget i Brøndby.

Videodommer-systemet ’VAR’ er blevet implementeret i flere europæiske ligaer, men i Superligaen lader det stadig vente på dig.

Thomas Thomasberg mener, at VAR bør indføres. Randers-træneren mener, at dommerfejl har kostet hans hold point flere gange sæsonen.

- Vi føler, at vi har haft kendelser imod os i begge kampe mod Brøndby. Det kan være point, der kan blive afgørende for en plads i top-6

Han er tilhænger af VAR-systemet.

- Hvis det kan gå hurtigt, så ville det være fint.

- Jeg kunne godt ønske mig, at der var til tiltag (VAR red.), siger Thomas Thomasberg.

Nederlaget til Brøndby skubber Randers ud af top-6 og ned på en ottendeplads. Randers skal i de sidste tre grundspilsrunder møde SønderjyskE, AC Horsens og OB.

Se også: Så blev det sgu' sjovt igen, Brøndby

Se også: Stort drama i Aarhus: Tre spillere og en træner udvist

Se også: Efter kontroversiel udvisning: Superliga-træner vil have VAR