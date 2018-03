Superliga-trænere raser: 'Det er håbløst!'

Hobro-cheftræner Thomas Thomasberg er stærkt utilfreds med, at holdene i Superligaen i fodbold spiller på forskellige tidspunkter helt frem til og med næstsidste spillerunde i grundspillet.

Han mener ud fra en generel betragtning, at også 25. runde skulle være afviklet med fælles kampstart.

- Hvis jeg skal tage de to sidste runder, så synes jeg, at det er håbløst, at nogle hold kan spekulere i de andre holds resultater, siger Thomas Thomasberg efter Hobros opgør mod Silkeborg lørdag.

Kampen endte 1-1, og med det ene point ligger Hobro på sjettepladsen med 32 point. Den placering giver adgang til mesterskabsspillet.

AaB på syvendepladsen kan nu med uafgjort mod Randers FC søndag gå forbi Hobro i tabellen.

Med en sejr over Randers søndag vil AaB være tre point foran Hobro inden sidste spillerunde, hvor Hobro møder Brøndby på udebane, og AaB skal en tur til Aarhus og møde AGF.

Også i bunden af rækken kan de forskudte kamptidspunkter åbne for muligheden for at drage fordel af andre holds resultater.

- Vi fik selvfølgelig også noget viden fra den kamp, der blev spillet fredag aften (OB-AGF red.), men jeg føler, at de to sidste runder burde blive spillet på samme tid, da der er for mange hold, der ligger alt for tæt på hinanden pointmæssigt, konstaterer Thomasberg.

- Søndag er der igen fire forskellige kamptidspunkter, og det giver holdene mulighed for at bruge den viden og spille på de andre resultater, mener Thomas Thomasberg.

Cheftræneren pointerer, at Hobro spillede for sejren mod Silkeborg, og med det uafgjorte resultat skal han formentlig håbe på en overraskelse i sidste spillerunde ude mod Brøndby.

- Vi skulle have haft tre point lørdag mod Silkeborg, for vi var det bedste hold.

- Det havde selvfølgelig øget vores chancer for at komme med i mesterskabsspillet, men det kan vi ikke gøre noget ved. Vi gik efter sejren, og det er en ærgerlig situation, at vi ikke fik den, siger Thomasberg.

Peter Sørensen kommer også med kritik

Silkeborgs mulighed for en plads i top-6 forduftede, da klubben lørdag spillede 1-1 ude mod Hobro IK i Alka Superligaen.

Med 28 point er Silkeborg placeret på 11.-pladsen, og det kan ikke længere lade sig gøre at knibe sig ind i mesterskabsspillet.

Dermed skal Silkeborg spille nedrykningsspil, og for klubben handler den sidste spillerunde om, hvilken nedrykningspulje den skal spille i.

Peter Sørensen er heller ikke glad, men ærgrer sig over, at man laver en liga, der skal underholde. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Der kan på bundlinjen være stor pointmæssig forskel på, om et hold havner i den ene eller den anden pulje i nedrykningsspillet.

- Vi skulle have vundet over Hobro. Det havde betydet meget for os, sådan som vi kan ane konturerne af puljerne efter grundspillet.

- Det ser ud til, at det ikke er særlig godt at blive nummer ti eller nummer 11 i grundspillet, siger Peter Sørensen.

Han er ikke stor fan af den nuværende struktur i ligaen.

- Man er lykkedes med at skabe underholdning og spænding i ligaen.

- Der er få kampe, der ikke er resultatmæssigt spændende, og der er noget på spil hele tiden. Jeg synes bare, at det er uheldigt, at man opbygger en ligastruktur ud fra en underholdningsmæssig og ikke en sportslig værdi.

- Det er kun godt for dem, der ikke er spillere eller trænere, siger cheftræneren.

Han erkender omvendt, at han og holdet er en del af underholdningsindustrien.

- Jeg accepterer, at der er svagheder ved alle systemer og strukturer, og samtidigt erkender jeg også, at vi er en del af underholdningsindustrien.

- Vi går dog på banen for at vinde alle kampe, uanset hvilken pulje vi havner i, udtaler Peter Sørensen.

Silkeborg møder i sidste runde af grundspillet FC København hjemme i Silkeborg og kan reelt ende på en placering mellem ni og 11.

OB på ottendepladsen er tre point foran Silkeborg, men har en meget bedre målscore.

