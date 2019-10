Superliga-træners store tragedie: - Tak for støtten

AaB's cheftræner, Jacob Friis, kommer til at tage en pause fra trænergerningen i AaB grundet sygdom i familien

En tragedie har ramt superligaen, hvor AaB-cheftræner, Jacob Friis, ikke kommer til at sidde på trænerbænken for det jyske mandskab et stykke tid grundet sin datters leukæmi.

Nu udtaler Jacob Friis sig til AaB's hjemmeside om forløbet.

- På egne og familiens vegne vil jeg gerne sende en dybfølt tak til alle, der har tænkt på os. Både før, under og efter kampen i søndags i SønderjyskE, ingen nævnt, ingen glemt. Det varmer mere, end man måske aner, siger Jacob Friis nu til klubbens hjemmeside.

- Den del er vi ufattelig taknemmelige for, ligesom vi allerede ved selvsyn har set, hvor dygtige og hårdtarbejdende personalet i det danske hospitalsvæsen er, og herudover vil jeg gerne sende en tanke til de mange familier, som desværre er i samme situation som vores, uddyber Friis.

- Når det er sagt, så er det vores ønske, at opmærksomheden i AaB nu rettes mod hverdagen, siger han også.

Der står videre, at det er uvist, hvornår træneren er tilbage for AaB, der frister en tilværelse som nummer fem i Superligaen for tiden.

AaB kæmper således for tiden med at hænge i subtoppen af den bedste danske række, hvor aalborgenserne er tre point fra Brøndbys tredjeplads.

Artiklen fortsætter under billedet.

Lucas Andersen har været en af hovedpersonerne bag Jacob Friis' fine tid i AaB. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Efter sejren over SønderjyskE i sidste runde udtalte en grådkvalt AaB-anfører, Lucas Andersen, sig ligeledes om forløbet.

- Det har gjort skrækkeligt ondt i vores hjerter, ikke mindst hos os, der også har børn, sagde Andersen efter kampen.

Du kan læse mere om hans udtalelser i artiklen herunder.

I næste runde skal AaB have besøg af førerholdet fra FC Midtjylland. Et opgør, der finder sted denne weekend.

