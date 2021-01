Superliga-transferkrig: Afviser millionbud

Transferdeadline nærmer sig med hastige skridt, og det begynder at spidse til i kampen for at få forstærkninger ind til foråret.

I Nordjylland mangler AaB desperat en angriber med mål i støvlerne, og nordjyderne har set sig varme på Alhaji Kamara længere nede af E45 i Randers.

AaB lagde inden weekenden et bud på cirka fem mio. kr. for sierraleoneren, men det bud har Randers FC valgt at afvise, erfarer Ekstra Bladet.

Dialogen mellem de to Superliga-klubber virker til at være strandet, medmindre AaB hæver millionbuddet. Randers har nemlig ifølge Ekstra Bladets oplysninger også afvist at lade enten Tom van Weert eller Magnus Christensen indgå en aftale som en del af betalingen.

Knudepunktet er, at Randers ikke er sikker på, man kan finde en kompetent afløser til angrebspositionen, inden vinduet smækker i mandag aften.

Alhaji Kamara har vist yderst værdifuld for Randers FC denne sæson. Foto: Jens Dresling

Kronjyderne satser hele butikken på at komme med i top-seks for første gang i den nye Superliga-struktur, og her er den brandvarme Kamara for svær at undvære.

Angriberen afsluttede efteråret med fire mål i de sidste fem kampe i Superligaen og hans første testkamp efter vinterpausen var lovende - tre kasser mod OB.

Det kan dog stadig få betydning for de manøvremuligheder, der er i dialogen mellem AaB og Randers FC, at André Rømer har fået lov til at rejse til Elfsborg, idet kronjyderne ser AaB's Magnus Christensen som en afløser for André Rømer.

Magnus Christensen selv lurer dog på chancen for spilletid i Aalborg under den ny cheftræner Martí Cifuentes.

Det er næppe sidste gang Inge André Olsen og Søren Pedersen har talt i telefon denne januar...

