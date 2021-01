Superligachefer ser muligheder trods nye transferregler

FAKTA: Brexits indflydelse på transfermarkedet

Storbritanniens endelige udtrædelse af EU har sat begrænsninger for, hvad der kan lade sig gøre, når de bedste engelske klubber går på spillerrov fremover.

Et lettere kompliceret pointsystem skal fremadrettet være med til at bestemme, hvorvidt en given spiller er berettiget til en arbejdstilladelse i England.

Spillerne skal opnå mindst 15 point i systemet.

Antallet af point bestemmes ud fra en række parametre, der er blevet fastlagt af Englands øverste fodboldorgan, FA, og de to bedste fodboldrækker, Premier League og The Championship.

Her er parametrene:

*Antal senior- og ungdomslandskampe.

*Antal kampe for klubholdet.

*Kvaliteten af den sælgende klubs liga.

*Den sælgende klubs mesterskaber i ligaen.

*Den sælgende klubs deltagelse i internationale turneringer.

Parametrene vil blive vurderet ud fra de seneste 12 måneders præstationer.

Har en spiller for eksempel spillet mindst 90 procent af de minutter, hvor han har været tilgængelig for en superligaklub, udløser det i alt fire point.

Har man spillet 40 procent af landskampene for Danmark, vil det automatisk udløse en arbejdstilladelse.

Således vægter parametrene forskelligt.

Point for landskampe vil for spillere over 21 år blive vurderet ud fra de seneste 24 måneder.

Er en spiller kun få point fra at kunne modtage en arbejdstilladelse, vil et udvalgt panel vurdere, om tilladelsen kan gives alligevel.

Derudover vil reglerne også begrænse klubbernes indkøb af spillere, der er mellem 18 og 21 år. Klubberne vil maksimalt kunne købe tre spillere i denne aldersgruppe i hvert transfervindue - altså maksimalt seks spillere i løbet af en sæson.

Ydermere er det nu ulovligt for de engelske klubber i de to bedste fodboldrækker at hente spillere, som endnu ikke er fyldt 18 år.

*På nuværende tidspunkt vægter kampe i superligaen ikke højt, fordi ligaen er vurderet til at have et lavt niveau sammenlignet med andre ligaer.

*Parametrene er organiske. Det skal forstås sådan, at superligaen i fremtiden kan blive vurderet til at have et højere niveau. Skulle det ske, vil antallet af point for spillede superligakampe stige.

Kilde: The Football Association.