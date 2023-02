Superligaen afviser: Det sker ikke

Når Danmarks bedste fodboldrækker tager hul på forårssæsonen, bliver det uden et af de dommertiltag, der fik stort fokus under VM i fodbold i november og december.

Her fokuserede dommerne på at øge mængden af effektiv spilletid, hvilket førte til, at der blev lagt flere minutter til end normalt efter hver halvleg i slutrunden. I mere end en håndfuld tilfælde blev et tocifret antal minutter lagt til en halvleg.

Det bliver dog ikke normalen, at halvlegene i danske klubkampe får seks, syv eller otte minutters tillægstid i foråret.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har ikke afgivet instruktioner om, at de nationale ligaer skal efterfølge linjen fra VM og øge fokus på effektiv spilletid. Men det kan ske på et senere tidspunkt.

Det siger formanden for DBU's dommerudvalg, Michael Johansen.

- Vi forventer ingen ændringer i foråret, hvad angår tillægstid i 3F Superligaen, Gjensidige Kvindeligaen og andre turneringer.

- På nuværende tidspunkt afventer vi fortsat eventuelle nye instruktioner fra FIFA, og derfor skal vi i foråret ikke forvente at se nogen ændringer i forhold til det, som vi tidligere har praktiseret, siger Michael Johansen.

Forårssæsonen i Superligaen begynder fredag 17. februar, når AaB får besøg af AGF. Kvindeligaens forårssæson begynder 1. april.