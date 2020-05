Superligaen afviser forsker-forslag

Du kan købe adgang til at se færøsk fodbold lige her

De danske klubber arbejder lige nu stenhårdt på at komme tilbage i form frem mod genstarten af Superligaen den 28. maj, men for at undgå skader kan man overveje at spille kortere kampe. Det foreslår forskere fra Syddansk Universitet over for Videnskab.dk.

Nogle spillere har i coronapausen fortsat med at arbejde for klubben og har dermed holdt den fysiske form ved lige, mens andre er blevet hjemsendt og selv har skullet stå for at holde sig i form, hvis man har ønsket det.

Derfor kommer forslaget fra Syddansk Universitet, som også er for at sikre, at man undgår skader.

- Vi har tidligere testet spillere ved at hive dem ud af kampe og tage biopsier af dem undervejs. I det sidste kvarter er der en kæmpe-nedgang i evnen til at lave intenst arbejde, og det er klart den mest kritiske situation i kampen, også i forhold til skader, siger Magni Mohr, professor på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, til Videnskab.dk.

Selv om ideen ud fra et fysisk synspunkt giver mening, gør det ikke ud fra et sportsligt synspunkt, da der vil være en ret stor ændring i afviklingen af sæsonen og vil stride mod sæsonens natur.

Chefen for de danske rækker åbner heller ikke op for ideen.

- Vi kommer ikke til at korte minutter af kampene. Spillerne vil være klar til at spille hele fodboldkampe, siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen til Videnskab.dk.

AGF og Randers FC mangler tre runder af grundspillet, mens alle andre hold mangler to. Derefter skal holdene fordeles i slutspillet. Som minimum venter i alt otte kampe for alle, men flere hold ender med en del flere.

Topholdene FC Midtjylland og FC København mangler at få afviklet 12 kampe. En klub som AGF kan ende med at spille 16 kampe på to måneder, hvis holdet går i pokalfinalen samt ender i Europa Playoff.

Kampprogrammet bliver presset de næste par måneder på grund af coronapausen.

