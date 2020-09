Superligaen bløder: Nu kræver de svar

Claus Thomsen er ikke tilfreds med den nedlukning, der er sket i Superligaen som en direkte konsekvens af de stigende smittetal.

Derfor kræver Divisionsforeningens direktør nu et svar og en dialog med myndighederne, så der kan komme flere tilskuere på de danske fodboldstadions.

Foreløbig har regeringen begrænset det totale antal til 500 til hver superligakamp frem til 4. oktober. Det samlede antal er inklusive spillere, trænere og dommere.

Den beslutning fra statsminister Mette Frederiksen havde alvorlige konsekvenser for FC Midtjyllands opgør lørdag mod Lyngby. Her var de danske mestre tvunget til at smide mad ud til omkring 1000 personer, fordi beslutningen fra regeringen kom med så kort varsel.

- Vi må have genoptaget dialogen med myndighederne. Det er vigtigt for os, at der bliver åbent for flere tilskuere allerede efter 4. oktober, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen.

Dialogen skal i gang

Det er Claus Thomsens håb, at myndighederne omsider vil tage Divisionsforeningen alvorligt. For hidtil har det ikke været indtrykket, at hverken regeringen eller myndighederne generelt er særlig opmærksomme på, at der ikke er registreret ét eneste smittetilfælde under forsøgsordningen i Superligaen, hvor de nåede at afvikle 38 kampe.

- Vi må snarest have gang i en dialog med myndighederne. For lige nu eksisterer den slet ikke. På os virker det som en symbolsk beslutning, der er truffet. Og vi er kede af, at det rammer os, siger Claus Thomsen til Ekstra Bladet.

- Derfor må vi på ny rette henvendelse, så vi kan få klarhed over tingene. Det er helt grotesk, hvis myndighederne ser en superligakamp som en begivenhed med 8-9-10.000 tilskuere. Det er en begivenhed, hvor tilskuerne er opdelte i sektioner med maksimal 500 personer i hver sektion.

- Og samtidig har vi styr på, hvem der sidder på alle pladserne, forklarer Claus Thomsen, der i første omgang ikke har haft held til at få sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i tale.

- Det bør være helt afgørende, at myndighederne ser på de arrangører, der leverer og har leveret et professionelt stykke arbejde under Covid-19-pandemien. Vi har udarbejdet protokoller, der er meget omfattende, og dem har alle klubberne fulgt til punkt og prikke.

- Derfor må vi nu i dialog med myndighederne, så vi kan få åbnet for flere tilskuere til kampene, mener Claus Thomsen.

Divisionsforeningen er i forvejen med i en gruppe, hvor Kulturministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Justitsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for patientsikkerhed, Statens Serum Institut og Rigspolitiet også er repræsenteret.

Det er i denne arbejdsgruppe, Claus Thomsen håber at komme til orde, så myndighederne er parate til at lukke flere tilskuere ind til kampene efter 4. oktober.

- Vi er i en situation nu, hvor vi skal sikre arbejdspladser. Ja, reelt handler det om at begrænse tabet af arbejdspladser, påpeger han.

Nedlukning er katastrofe

Direktøren erkender, at det vil være den totale katastrofe, hvis det igen ender med Superligaen skal holde kamppause.

- Det er helt afgørende, at vi kan gennemføre kampene. Kampkalenderen er i forvejen meget presset, så der er simpelthen ikke plads til at aflyser spillerunder.

- Det er meget vigtigt og helt afgørende for os, at turneringen bliver gennemført, fastslår Claus Thomsen.

Brøndby bliver hårdt ramt

Kræver straksmøde med minister

Se også: Dybt uforstående over Superliga-beslutning