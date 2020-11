Superligaen forsøger sig med lynhurtige coronatest

Det skal gå stærkere med at få svar på coronatest i Superligaen.

Derfor skyder Divisionsforeningen nu et pilotprojekt i gang om at lynteste spillere for coronavirus i situationer, der kræver hurtigt svar. De nye test skal give svar på 30 minutter.

Det fortæller Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, i en pressemeddelelse mandag.

- Potentialet i lyntest med pålidelige svar er kæmpestort for professionel fodbold. Det er et scoop, at vi nu kan supplere de ugentlige test med sikre lyntest, når vi har behov for at få svar hurtigt.

- Det kan for eksempel være, hvis en spiller pludselig begynder at udvise symptomer, eller hvis et hold får en spiller til prøvetræning, siger Claus Thomsen.

De hurtige PCR-test skal ikke forbi et laboratorium, som typisk tager længere tid. Svartiden har indtil nu som udgangspunkt været et halvt til et helt døgn.

De nye lyntest skal dog kun ses som et supplement til det eksisterende testprogram i Superligaen og 1. division.

I dag testes alle spillere og trænere i de to bedste fodboldrækker en gang om ugen, og alle test bliver analyseret på et laboratorium.

Divisionsforeningen har sat gang i projektet sammen med Qlife og KMD, som står bag den hurtigere proces med at få testet spillerne.

