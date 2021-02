Superligaen fortsætter uden tilskuere

Klubberne i Superligaen og 1. division havde sat næsen op efter snart at kunne invitere tilskuere tilbage på stadion, men det bliver ikke i denne omgang, at der igen bliver åbnet for at komme til fodbold på Superliga-stadions.

- Det med de udendørs kulturbegivenheder indbefatter ikke os, siger Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen til tipsbladet.dk.

Claus Thomsen sagde i et interview med Tipsbladet i sidste uge, at han håbede på, at Superligaen og 1. division igen kunne byde velkommen til 500 personer per kamp fra 1. division, men det bliver altså ikke til noget.

I stedet fortsætter Superligaen og 1. division som hidtil, hvor kun spillere, trænere, dommere og øvrige personer med en arbejdsfunktion til kampen har adgang til stadion.

- Vi har ellers et test-setup klar. Vi kunne sørge for, at alle blev testet, siger Claus Thomsen.

- Vi har styr på hele tilskuerrejsen, og vi kunne justere det alt efter myndighedernes anbefalinger, hvad end det handlede om at sørge for flere kvadratmeter per tilskuer, brug af mundbind, eller hvad kravene måtte være.

Divisionsforeningens direktør erklærer på klubbernes vegne sig helt klar til at åbne for tilskuere, så snart man får grønt lys af regeringen og myndighederne.

På pressemødet om genåbningen onsdag formiddag lagde regeringens ministre op til, at yderligere åbninger af samfundet overvejes og evalueres i den kommende tid, først gang midt i marts.

- Vi er mere end klar til at åbne for tilskuere. Vi kan levere på alle parametre, og vi er jo en udendørs aktivitet, skal man ikke glemme. Når vi nu kan levere på alle parametre, har jeg da en forventning om, at vi snart får lov at eksekvere og bringe tilskuerne tilbage, siger Claus Thomsen.

Efter første spillerunde i Superliga-sæsonen var der maksimalt adgang til 500 personer på stadion i efteråret, mens der i de første runder i foråret ikke har været åbent for tilskuere.

