Superligaen går test-amok

Hidtil er spillerne i landets to bedste fodboldrækker blevet testet én gang om ugen.

Men når foråret indledes i næste uge i Superligaen, går man amok i testninger af spillere, trænere og ledere.

Faktisk skruer man op til tre ugentlige testninger for alle både spillere, ledere og trænere. Der skal testes mandag/tirsdag og igen torsdag/fredag samt igen på kampdagen.

- Test-setupet i foråret består konkret af to faste ugentlige PCR-test med tre dages mellemrum. Derudover skal der foretages en antigentest på kampdagen. Den test skal foretages, hvis en af de to faste, ugentlige PCR-test ikke er foretaget maksimalt 48 timer inden transport på kampdagen, forklarer Rune Lind, der er researchchef i Divisionsforeningen, til Ekstra Bladet.

Den ekstra ugentlige antigentest har til formål at teste dem, der kører til kampe med fællestransport. Hvis man kører til kamp i egen bil, skal man ikke testes på kampdagen.

- Vores nye test-setup har til formål at skabe et endnu mere solidt sundhedsfagligt fundament samt skabe en større sikkerhed for klubbernes on-pitch personale i forhold til afvikling af kampe, tilføjer Rune Lind.

Det udvidede testprogram indføres også i 1. division, der først begynder midt i februar.

