Superligaen i jerngreb: Restriktioner fortsætter

Der har været nærmest tomt på de danske stadions de seneste par uger. Det bliver der ved med at være lidt endnu.

På et pressemøde har sundhedsminister Magnus Heunicke netop fortalt, at de restriktioner, der blev fastlagt i midten af september, forlænges med yderligere 13 dage, og det påvirker blandt andet fodbolden i Danmark.

Det betyder nemlig, at der fortsat kun må samles 500 personer til en fodboldkamp, og det er inklusiv spillere, trænere, vagter, journalister og andre faste gæster til et opgør. Dermed er der kun ganske få pladser tilbage til fansene.

Det er naturligvis en benhård melding for klubberne, hvis økonomi i høj grad er bundet op på, at der kommer tilskuere på stadion.

Brøndby IF har været nødt til at fyre fem medarbejdere på grund af coronakrisen, ogJesper Jørgensen, der er fodboldøkonom ved Deloitte, fastslog tirsdag over for tipsbladet.dk, at klubberne helt sikkert vil være nødsaget til at fyre flere medarbejdere, hvis der ikke snart bliver lempet på restriktionerne.

- Så længe det her er vilkårene, er det ikke sidste gang, vi ser nogen blive fyret. De kan ikke sende spillerne hjem, for de skal jo stille hold. Der er få knapper, man kan dreje på. Hvis man vil bevare professionel fodbold, er det nødvendigt, at regeringen spytter nogle penge i kassen. Det er begrænset, hvor længe det kan holde, som det er nu, sagde Jesper Jørgensen til tipsbladet.dk.

De forlængede restriktioner gælder nu frem til 31. oktober.

