Superligaen i spændetrøje: Tv-stationer vil vise kontroversielle billeder

Både Viaplay og TV 2 vil vise kontroversielle episoder fra Superligaen fra næste sommer, selv om Divisionsforeningens nye produktionsselskab afholder sig fra at vise det til seerne under kampafviklingen

Når Brøndbys fans protesterer mod klubbens ejere, GFH, eller sender kritiske budskaber rettet mod klubbens formand og tidligere hovedaktionær, Jan Bech Andersen, bliver det ikke vist til tv-seerne fra næste sæson under selve kampafviklingen i Superligaen.

Det er et led i, at Divisionsforeningen selv kommer til at stå for produktionen fra samtlige kampe sammen med DMC Production.

Politiske budskaber, baneløbere, pyroteknik og begivenheder, der ikke har noget at gøre med selve kampafviklingen, kan rettighedshaverne vise før og efter kampene. Men ikke under selve kampafviklingen, hvor det udelukkende handler om, hvad der foregår på banen.

Kritiske budskaber rettet mod Jan Bech vil TV 2 og Viaplay stadig vise med egne kameraer. Det kan fra næste sæson først vises efter kampene er overstået.

På trods af ændringerne vil TV 2 dække Superligaen kritisk med egne kamerafolk til alle kampene og vise kontroversielle billeder, selv om de ikke får tv-billederne fra centralt hold.

Hos Viaplay slår man fast, at seerne ikke skal have et ringere produkt end tilfældet er i dag.

- Vi skal selvfølgelig dække Superligaen med en kritisk, journalistisk tilgang. Derfor skal vores nyhedsdækning naturligvis afspejle virkeligheden af, hvad der foregår til den konkrete begivenhed.

- For os som tv-station handler det om at have billedmateriale for at dokumentere de faktiske forhold, siger indholdschef Kristian Hyldgaard fra TV 2.

Både TV 2 og Viaplay vil vise virkeligheden fra Superliga-kampene, selv om Divisionforeningen fra næste sommer selv står for produktionen og derved udelukkende fokuserer på kampafviklingen. Det betyder, at rettighedshaverne selv må have kamerafolk på stadion for at dokumentere eventuelle kontroversielle budskaber fra tribunerne. Foto: Jens Dresling.

Hos Viaplay har man – i modsætning til den nuværende rettighedshaver Discovery - i flere år holdt sig fra at vise pyro-teknik på stadion under kampene.

- Vi har ikke fået noget som helst at vide om, hvordan de vil producere kampene, så det er overraskende, hvad du fortæller mig.

- Hvis der er begivenheder, som sker på stadion, som de principielt ikke vil filme, så må vi jo tage bestik af det.

- Vi vil selvfølgelig ikke, som om vi var Komiske Ali, levere et produkt, hvor vi ikke kan vise ting, som hele Fodbold-Danmark måske taler om fra en bestemt kamp.

Protester mod Brøndbys-ejerskab kommer man ikke til at se fra næste sommer i Superligaen. Det har nemlig ikke noget med kampafviklingen at gøre. Foto: Jens Dresling.

- Hvis det virkelig forholder sig sådan, så må vi stille op med ekstra kameraer for at kunne fortælle den fulde historie, som vi redaktionelt vurderer, at den bør fortælles, siger Kim Mikkelsen, der er nordisk sportschef hos Viaplay.

Viaplay har haft rettighederne i 25 år og der er på nuværende tidspunkt en smule skepsis over de tv-produktioner, som Divisionsforeningen selv skal i gang med.

- Nu afventer vi og ser, hvad de har at tilbyde. At dømme på vores samtaler med dem, så har de fortsat en del arbejde foran sig, før de kan tilbyde produktioner af den kaliber, som, vi mener, seerne skal have. Men, nu må vi se, siger Kim Mikkelsen.

Divisionsforeningen har oprettet et produktionsselskab, Matchday Production, i samarbejde med DMC Production. Alle produktionerne fra kampene i Superligaen skal fra den kommende sæson foregå fra centralt hold i København.

Der var gang i pyroen hos de medrejsende AGF-fans, da de senest mødte FC Midtjylland. De billeder må rettighedshaverne fra næste sommer selv filme, hvis de vil vise dem. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det betyder samtidig, at produktet bliver meget ens. Dog har den enkelte producer på hver kamp en mulighed for at sætte sit præg på selve kampafviklingen, men kommer altså ikke til at vise billeder fra episoder uden for grønsværen.

Rettighedshavere får ofte et kontrolleret signal, når de viser begivenheder. Det gælder OL, EM, VM, internationale fodboldligaer, Champions League og større internationale begivenheder.

